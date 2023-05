Young Cup 2023 : La loterie ne sourit pas aux Luingnois

Les plus jeunes faisaient face à Gerpinnes. Maîtres du jeu, ils se faisaient peur en concédant un penalty. L’adversaire loupait la conversion. Et sur le contre, Luingne ouvrait le score sur une frappe lointaine de Deschamps. La victoire semblait à portée de doigts. Mais sur la toute dernière action, les troupes de Justin Merlin concédaient un penalty. L’égalisation tombait alors juste avant le coup de sifflet final. À la loterie des tirs au but, Van De Walle passait souvent très proche de l’arrêt. Mais c’est Gerpinnes qui s’offrait la chance de soulever le trophée. "On le vit mal parce qu’on avait tout en mains pour gagner, pestait le capitaine Théo Patris. On était meilleur dans le jeu même si on a été bousculé en première mi-temps. En deuxième, on était au-dessus dans tous les compartiments. On a pris totalement l’ascendant après le but. Mais on savait que face à cet adversaire, la moindre erreur se payerait cash. On fait cette faute à la fin qui amène le péno. C’est râlant. Mais on ne peut pas gagner tous les ans. Le principal pour nous, c’est la montée décrochée pour l’Interprovincial. C’est là qu’on va apprendre et progresser le plus. C’est pour cela qu’on doit dédramatiser cette défaite en finale".

Malheureusement, les U17 allaient subir le même sort face à La Louvière. Ils avaient pourtant réussi à retourner une situation bien mal embarquée. C’était 0-2 après à peine vingt minutes. Mais le doublé de Menet permettait de rendre l’espoir. Le second but tombant en toute fin de rencontre. "On prend deux buts sur des contres alors qu’on est dans un temps-fort, analysait le coach, Ayrton Dos Anjos. On a mal géré la profondeur en début de rencontre. Mais on a eu une belle réaction d’orgueil avant la pause. On réduit le score avant de voir l’égalisation nous échapper à cause d’un hors-jeu. On était supérieur par la suite, ce qui amène l’égalisation". Mais la séance de tirs au but tournera à l’avantage des Loups. "C’est dommage. On a affronté trois fois La Louvière, on a perdu trois fois. C’est vraiment une très belle équipe. On sent qu’elle s’entraîne trois à quatre fois par semaine dans ses superbes installations. On ne peut que les féliciter. Nous, on s’est battu avec nos moyens. On n’a pas du tout été ridicule. On a joué avec un gros cœur. Je ne retiens pas la défaite mais plutôt les enseignements que l’on peut tirer dans un tel match. C’est une chance de progresser. Et sur l’ensemble, notre saison est plus que réussie avec le titre et cette finale".