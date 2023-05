Warre De Braeckenier sauve l’honneur régional

Sportivement, après des séries de sprints et les premiers tests pour minimes marqués par trois succès en quatre courses pour les coureurs de l’école de cyclisme Mons-Borinage, les choses sérieuses commençaient avec la catégorie des 12 ans où Warre De Braeckenier s’imposait en solitaire après avoir attaqué dans la dernière bosse. "Je n’étais pas certain de mes chances au sprint et quand la course s’est décantée dans le dernier tour, j’ai sauté dans toutes les roues avant de poursuivre mon effort quand ça montait et de m’apercevoir que j’avais creusé un écart", commentait le citoyen de Ghoy, parfait bilingue et déjà vainqueur pour la troisième fois cette saison sous les couleurs du Wanty Cycling Team.

Un circuit apprécié

L’épreuve la plus disputée était celle des 13 ans avec quatorze coureurs au départ dont le champion de Wallonie Aaron Coupé, très motivé à l’idée de se battre sur un circuit sélectif alors qu’il préfère généralement les courses flandriennes. Le fils de Geoffrey est toutefois tombé sur plus fort que lui ce samedi, l’Alsacien Vivien Genter se montrant intraitable en prenant l’initiative en début de course avant de déposer Coupé dans le dernier tour. "J’adore rouler en Belgique mais ce week-end, c’est un déplacement familial à Roubaix qui a poussé mes parents à m’inscrire à cette course de Grandglise. Bravo aux organisateurs pour ce beau circuit", commentait le sociétaire du club d’Eckwersheim. On retiendra la belle troisième place du Cominois Remi Nuytten, en grosse progression cette saison, qui devance le Blandinois Simon Boonaert au terme d’une course marquée aussi par la chute de Maxime Lenglez.

Chez les aspirants 14 ans, il n’y a pas eu photo puisque le solide Luca Brackenier s’est rapidement isolé aux commandes. Le coureur de la région de Maroilles, qui roule sous le maillot de Wanty Cycling Team, s’est déjà imposé une dizaine de fois cette saison et devrait poursuivre sa belle série avec des bouquets collectés des deux côtés de la frontière.