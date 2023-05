Thieulain impressionne et corrige Kerksken, Isières se relance parfaitement

C’est le match que l’on avait pointé en lettre rouge dans notre calendrier: le premier duel en championnat entre Kerksken et Thieulain. Mais chez les Michiels Boys, la lutte a tourné court. Le Wolfpack a une nouvelle fois été impressionnant, empochant trois points contre son meilleur ennemi (4-13). " Avec l’anniversaire de ma fille le samedi, c’est un très bon week-end , sourit Geert Vandervelden. Kerksken n’a pas frappé comme chez nous en Coupe. Il s’alignait avec Sam Brassart. On a mis un peu de temps pour trouver nos marques. Mais une fois qu’on était lancé, on a été inarrêtable. L’équipe a été très performante, en particulier Corentin Wattier à corde ". Une telle victoire n’aura pas d’incidence directe sur la suite. Mais c’est un fameux coup mis au dauphin. " C’est ce que les gens disent. Mais nous, on se concentre avant tout sur notre équipe. Pour l’instant, le groupe est en pleine confiance. Chacun performe à la place qui lui a été donnée, même si ce n’est pas tout le temps sa favorite. On sait que l’on a l’effectif pour battre tout le monde. Mais on sait aussi qu’on peut être notre pire ennemi si on déjoue. On est juste content de suivre notre plan de route et de rester premiers pour l’instant. Cela nous offre un avantage pour les tournois et autres grand prix ".