Ogy se réveille, Tourpes inquiète

Tourpes – Ogy, c’était un peu le derby de la peur en bas de classement. La rencontre devait logiquement permettre à l’un des deux d’empocher une première victoire. Logiquement parce que dimanche, les Lessinois ont réussi à débloquer leur compteur contre Mont-Gauthier (13-12). Ils ont confirmé face aux Tourpiers dans une lutte parfois bizarre. C’était 3-1 puis 4-2 avant que les locaux ne s’endorment totalement. Le score passait alors à 4-7 à l’armure. "C’était une lutte particulière pour moi car je revenais dans mon ancien club, détaille Siméon Van Stalle. Elle était aussi particulière parce qu’on voulait à tout prix confirmer notre premier succès. On avait aussi des points à rattraper sur Tourpes qui avait réussi à en prendre un par ci, par là. Ce que nous n’avions pas réussi à faire. Notre adversaire a bien débuté. Puis on a commencé à mieux frapper pour reprendre le dessus". C’est surtout à la devanture que le bât a blessé chez les Leuzois. "On n’y répondait plus et Ogy a bien joué le coup dans cet espace, analyse Loïc Clément. À la pause, on a effectué quelques changements. (NDLR: Jolan Warmoes est parti au fond et Antoine Huard a repris la corde aux côtés du montant, Benoît Passon). On a mieux repris". Les Tourpiers infligeaient un cinglant 4-1. Mais à 8-8, deux jeux de 40 à 2 partaient dans le camp adverse. On pensait alors Ogy parti vers la victoire mais les visités n’entendaient pas lâcher si facilement. Le tournant de la rencontre tombait à 10-10, 40 à 2 quand l’arbitre donnait mauvaise une livrée de Benoît Passon que les Tourpiers et une bonne partie du public voyaient bonnes. Cette balle litigieuse mettait les Bleus totalement hors de la rencontre (10-13). "Cela s’est joué sur des petits détails, reprend Siméon Van Stalle. Sur la balle litigieuse, je ne peux pas parler car je ne la vois pas bien. Pour une fois que cela tourne en notre faveur, on ne va pas s’en plaindre. On réalise un 4 sur 6 qui fait beaucoup de bien. On avait un début de championnat difficile. Il a fallu mordre sur notre chique. On a loupé le coche à Wieze le week-end passé. Mais on prouve qu’on n’est pas mort".