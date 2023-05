Après un tel week-end, Oeudeghien ne peut plus se cacher

La lourde défaite à Kastel n’était réellement qu’un accident de parcours pour Oeudeghien. La preuve avec le week-end parfait qu’il vient de vivre. Une première défaite infligée à Sirault dimanche (13-8) avant une belle victoire contre Saint-Servais (12-13). "On aurait dû conclure un peu plus vite ce lundi, avoue Éric Bremeels. À 9-12, le public a bien joué son rôle et on a été scotché à la frappe. Heureusement, on se reprend bien dans le dernier jeu avec de très bonnes livrées de Corentin Sergeant. Cela vient confirmer un week-end parfait après la victoire contre Sirault. On a réalisé une très grosse lutte contre le leader. C’était assez serré en première. Mais après, on s’est vraiment montré supérieur. Notamment à la frappe où on a mis un gros coup de boost". Avec de tels résultats depuis le début de saison (6 victoires pour une défaite), les Frasnois ne peuvent plus se cacher. "On est troisième à égalité avec Kastel et Grimminge que l’on reçoit le week-end prochain. On y visera un nouveau succès pour continuer sur notre bonne lancée. On espère accrocher ce Top 4 le plus longtemps possible". Et le coup semble plus que jouable si Oeudeghien conserve son niveau de jeu et évite les blessures. "Justin Duwelz se soigne toujours. Pour l’instant, on tourne bien à cinq. Les automatismes sont bons. Pourvu que cela continue comme cela".