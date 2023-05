Une semaine de sport: Wout en fan des Galactiques thieulinois!

1. Samedi Nous, on est fan de ces clubs qui savent faire l’événement… Chapeau au Royal Dauphins Mouscronnois qui arrive toujours à nous surprendre ! On ne va pas mentir, le water-polo n’est pas le sport le plus suivi par le grand public et le plus fun aux yeux de ce dernier. Pourtant, si chacun savait ce qui se passe sous l’eau, on ne doute pas qu’il ne faudrait pas grand-chose pour que cette discipline fasse le buzz, comme veut l’expression à la mode. En attendant l’apparition du VAR aquatique qui nous amènerait des images érotico-sportives, le polo, pour le commun des mortels, ne représente qu’un concours d’éclaboussures entre gros pectoraux qui jouent à la baballe. On peut vous assurer qu’on est très loin de cette interprétation basique ; le polo, c’est du sport, croix de bois, croix de fer, si on ment, on va en enfer… On disait dès lors qu’on ne pouvait être qu’admiratif devant la capacité du RDM à rassembler du monde alors que son sport est si peu reconnu. Pour la finale des play-off de Superligue, Mouscron faisait piscine comble. Un monde de dingue, une superbe ambiance, une victoire les doigts dans le nez – pas facile pourtant pour nager ! – et un titre de champion de Belgique, le onzième de son histoire. Dans la région, ils sont si peu les clubs à pouvoir dire qu’ils sont dominateurs sur la scène nationale ! Et ça, on l’oublie un peu trop vite…

2. Dimanche On y repense: si les Dauphins ont l’art de faire la promotion de leur sport, dommage que leur fédération ne puisse en faire autant ! Dans quel autre sport que le polo peut-on voir un champion national ne recevoir aucun trophée pour matérialiser son titre ? Sûrement que les autres disciplines sont des has been. C’est vrai quoi, un titre national, dans le fond – de la piscine –, c’est si banal !

3. Lundi On y rerepense – ça ne se dit pas, on sait ! –, samedi, dans le bassin des Dauphins, la coutume a été respectée: l’entourage du champion s’est jeté à l’eau pour fêter le titre ! Mathilde Van Dorpe en tête, son rôle de présidente du RDM faisant de la femme politique mouscronnoise l’une des premières cibles des joueurs. Mais il y a une époque pas si lointaine où les autres personnalités politiques, venues montrer leur tête juste au moment décisif de la saison, afin de faire mine de s’y connaître et de se soucier un minimum du club phare de leur ville, se prêtaient aussi au jeu assez facilement. Mais là, rien, personne à la flotte, alors qu’il y en avait des m’as-tu-vu ! Mais décidément, ce n’est plus ce que c’était: poules mouillées, va !

4. Mardi Dimanche, on a assisté au derby leuzois de balle pelote. Bon, au niveau suspense, on repassera: Thieulain a mis une jolie fessée à Tourpes ! Et cela, une semaine après avoir déjà adressé une autre déculottée à Isières, un autre voisin. Un 13-3 aux fesses tourpières et un 13-2 au popotin isiérois ! À titre de comparaison, ça vaut un 6-1 bien tassé au foot ! Surprenant ? Pas vraiment car le Thieulain 2023, ça nous rappelle le Real Madrid 2003 si on reste dans la comparaison petite balle-ballon rond. Une équipe de Galactiques ! Becq, Metayer et Dupont, ce sont tout autant de Gants d’Or ; Vandenabeele et Wattier sont susceptibles de le devenir un jour. Zidane, Figo et Ronaldo, c’étaient tout autant de Ballons d’Or ; Raul et Beckham étaient susceptibles de le devenir. Juste pour ne pas leur porter la poisse, on ne signalera pas aux Canaris le paradoxe Merengue: des stars sur le terrain, des joueurs beaux à voir évoluer, des goals à la pelle et des actions spectaculaires, mais sans forcément les titres qui vont avec !

5. Mercredi On va rester sur ce derby de balle pour deux choses… La première est qu’on était ravi de voir Thierry Brunelle avec le carnet à la main et le sifflet en bouche, seulement une semaine après la lutte Wieze-Tourpes au cours de laquelle il a dégusté à la suite d’une balle expédiée par Jolan Warmoes à deux mètres de distance à peine. L’œuf de pigeon au bord de l’œil n’était plus qu’un mauvais souvenir. Même le fait de se retrouver si tôt dans les parages du cordier tourpier, son bourreau sept jours plus tôt, n’a pas eu d’effet sur sa prestation arbitrale. La seconde chose est qu’il faut arrêter de dire que la balle pelote n’attire plus parce que nous, on a vu une vedette sur la Place de Thieulain: Wout van Aert en personne ! Le leader de la Jumbo passait par là au détour d’une sortie d’entraînement et s’est arrêté… La preuve en image !

6. Jeudi Il se dit que la Ville de Mouscron a conclu un accord d’exploitation du stade du Canonnier avec The Arena Group, qui a déjà les droits sur la Ghelamco Arena à Gand, le Lotto Park à Anderlecht ou la Cegeka Arena à Genk. On ne sait pas ce que ça va donner, hormis le fait que, mode du naming oblige, on peut déjà oublier le nom du Canonnier. Ça sent à plein nez la Mousse de Lin Arena, le Hans Verkerk Keuken Park ou le Meubles Toff Stadium ! Seuls les puristes et nostalgiques comprendront…

7. Vendredi Certains nous ont dit qu’on avait exagéré quand on affirmait le retour au premier plan du FC Tournai suite à sa belle montée en D2. Il n’empêche, cinq jours après avoir donné la parole à la sœur d’Olivier Vandecasteele sur la pelouse du Varenne avant le coup d’envoi de son dernier match de la saison, voilà que l’otage tournaisien est libéré d’Iran… C’est la preuve que le RFCT est bien redevenu un club influent, non ?