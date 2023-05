Un troisième succès et la P2 deviendra réalité à Ellezelles

Dans un tour final de P3 qui envoie en P2 les équipes qui s’imposent deux fois d’affilée lors des deux premières journées, Ellezelles a connu la défaite au plus mauvais moment. Après s’être lancés parfaitement sur le terrain des B de La Louvière, les Bleus pouvaient fêter la montée face à une autre équipe B, celle des Francs Borains, une semaine plus tard mais une séance de tirs au but en avait décidé autrement. Les Sorciers étaient alors passés à côté de la première, et la plus simple, occasion de monter.