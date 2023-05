Pas encore rassasiés, les Mouscronnois veulent offrir le plus beau départ à Gabo

"La perte est énorme"

Rien n’est laissé au hasard du côté des Hurlus qui aspirent à battre La Louvière afin de signer le doublé et conclure la saison sur une bonne note. La motivation est d’autant plus grande chez les Dauphins que leur entraîneur en sera à sa toute dernière présence sur le banc après 14 années. Parmi les joueurs, personne ne veut ternir le départ de Gabo Gallovich qui ne mérite rien d’autre que de s’en aller sur un dernier succès, lui qui a tant donné et fait pour le club.

Et d’ailleurs, personne ne s’y trompe au sein de son noyau: Gabo, c’est la grande classe ! "C’est pour cette raison que la perte sera énorme, précise Alex Grman. Son départ laissera un grand vide au club mais après de nombreuses années consacrées au polo avec une présence quotidienne, Gabo a raison de consacrer du temps à sa famille."

Entre gauchers…

Il le fera non sans un gros pincement au cœur car Gabo côtoie certains joueurs depuis de nombreuses années. "Je le connais depuis que je suis tout petit, raconte Samy Labreg. Il a joué à Mouscron et à Courtrai où mon père l’a entraîné. Puis, il m’a coaché en U15 avant de me donner ma chance en équipe première quand j’avais 16 ans. J’ai reçu beaucoup de conseils de sa part car on est tous les deux gauchers et il m’expliquait la façon dont je devais jouer et me placer. Il y a tant d’excellents souvenirs à ses côtés avec tous les trophées remportés. Et je retiens aussi les stages ainsi que tous les kilomètres qu’il nous a fait nager. C’est clairement grâce à lui si je suis arrivé à un tel niveau !"

"Le sens de la fête"

Autre jeune lancé en équipe première par Gabo: Maxime Desloovere ! "J’ai commencé à m’entraîner avec le groupe il y a cinq ans, lorsque j’avais 15 ans. Gabo a toujours été de bon conseil pour les jeunes qui intègrent la première. Son calme est très appréciable, ce n’est pas le coach qui gueule le plus mais quand il dit quelque chose, c’est toujours précis et direct . Personnellement il m’a beaucoup apporté tant sur le plan physique – il est très à cheval là-dessus ! – que technique, domaine qu’il maîtrise de par ses connaissances et son expérience du polo. Une personne foncièrement gentille et toujours respectueuse. Il sait faire la part des choses au polo et en dehors. C’est toujours agréable de passer du temps avec lui après les matches car il sait faire la fête !"

Fêtard, Gabo ? On n’en doute pas même si ça reste assurément la face plus cachée d’un personnage dont les connaissances de son sport resteront la marque de fabrique. "C’est ma troisième saison à Mouscron sous les ordres de Gabo dont je vais garder le souvenir de quelqu’un de posé, de calme mais qui sait dire les choses quand elles doivent être dites. Quelqu’un de bien avec qui on peut toujours se confier si on en a besoin, dit le gardien Tom Lepoint. En termes de jeu, Gabo m’aura surtout apporté sa grande expérience. Il m’a aidé à gagner en maturité et mieux gérer les stress et la pression des grosses échéances."

La dernière de la saison, c’est cette finale de Coupe que personne ne voudra laisser à des Loups qui – attention ! – joueront leur saison là-dessus !