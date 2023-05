Kerksken-Thieulain, un sacré test au sommet

Faites une fois le test auprès des amateurs de balle pelote, demandez-leur la finale qu’ils voient en fin de saison. On est certain que neuf personnes vous pronostiqueront un duel entre Thieulain et Kerksken, tant les deux clubs sont les grands favoris de la saison. Et c’est loin d’être un hasard quand on compare les deux effectifs. Chacun comporte trois Gants d’Or. Au Wolfpack, on pointe Nicolas Becq, Tanguy Metayer et Dimitri Dupont, le dernier venu. Dans le camp d’en face, Benjamin Dochier, Nicolas Nantel et Samuel Brassart ont déjà remporté la plus belle récompense du monde ballant. Ce n’est donc pas une surprise si les deux occupent les deux premières places du championnat actuellement. Six victoires en autant de matchs pour les Canaris, cinq sur cinq pour les Michiels Boys. Pour l’instant, seul Maubeuge tient la cadence avec cinq succès également. Mais la différence se fait dans les succès pleins (à trois unités). Au départ, les Flandriens semblaient avoir pris un petit avantage. En signant plus dans les premières rencontres. Mais le champion de Belgique 2022 a égalisé les compteurs. Depuis la deuxième mi-temps à Mont-Gauthier, Geert Vandervelden et ses troupes semblent avoir trouvé la bonne formule, avec Tanguy Metayer au petit milieu et Dimitri Dupont au grand. Demandez ce qu’en pensent les Isiérois et Tourpiers qui vont vu les balles filer au-dessus de leur tête quasiment toute la lutte pour des succès 13-2 et 13-3… Voilà donc qui promet du grand spectacle entre les deux ogres actuels. Rien ne sera forcément décisif dans cette lutte aller. Mais l’opportunité de mettre un petit coup mental à son "meilleur ennemi" est toujours bonne à prendre. Pour l’instant, on en est à un partout. Thieulain a gagné en Super Coupe à Renaix. Kerksken lui a rendu la pareille lors du premier tour de Coupe de Belgique. Reste à attendre dimanche pour savoir qui prendra l’ascendant !