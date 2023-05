Les supporters luingnois doubleront leurs encouragements pour leurs U16 et U17

U16: Luingne – Gerpin. (dim. 16 h)

Et pour confirmer nos propos, on mettrait bien une pièce sur les U16, car gagner la Coupe, ils savent ce que c’est, eux qui, la saison dernière, ont remporté le trophée en U15 face à Gosselies à l’issue de la séance des tirs au but. C’était déjà avec Justin Merlin à leur tête ! "Et quand on joue et on gagne une finale, on veut récidiver, c’est tout naturel, car c’est tellement excitant et passionnant à vivre ! On dit que le plus dur est de remporter la première… On vérifiera si c’est bien le cas ! En tous les cas, c’est une vraie chance pour les garçons de revivre quelque chose d’unique", explique le jeune entraîneur luingnois qui ne ménage pas ses efforts pour endosser son rôle, ayant ainsi emmené ses troupes en stage en Espagne dans le courant du mois d’avril.

Pour se hisser en finale, les Rouges se sont montrés intraitables, dominant assez aisément leurs adversaires successifs malgré une grosse frayeur à deux encablures de la finale. "Notre parcours a été plus évident que celui de l’an passé. On a été dispensé de premier tour suite au forfait de Saint-Symphorien B. Puis, on a pris la mesure de Montignies B sur le score de 7-0. C’est alors en quarts qu’on est tombé sur un os ! On a coincé face à Manage B, ne trouvant pas l’ouverture, pour un nul vierge, et aux penos, on a été éliminé. Sauf que l’Entente avait aligné un joueur de leur équipe A prestant en interprovincial et on a donc gagné 5-0 sur tapis vert. En demi-finales, ça a été nettement plus facile: 6-0 contre Nalinnes !"

Un sans-faute en championnat : "On a pris les 63 points en jeu"

Le dernier obstacle qui peut empêcher Luingne de réussir un joli doublé se nomme Gerpinnes ! "C’est un adversaire qu’on connaît pour l’avoir affronté en championnat. On a décroché le titre, on montera donc en interprovinciaux, on a réussi la saison parfaite en prenant les 63 points mis en jeu. On a tout gagné, ce qui est une superbe performance. On a fini avec huit points d’avance sur… Gerpinnes ! En janvier, on avait battu ce dernier 2-0 à domicile alors qu’il y a un bon mois, on s’était imposé 0-1 à l’extérieur, note Justin Merlin qui se réjouit de retrouver cet adversaire. Parce que c’est une chouette équipe dans la mentalité ! Ça joue aussi très bien au foot. On se connaît bien l’un et l’autre ; on devine qu’ils vont essayer de nous contrer alors qu’on a en tête leurs points forts et faibles. Tactiquement, ça peut être un match très intéressant. Gerpinnes a de l’ambition et a raison d’en avoir. Finalement, hormis ses défaites face à nous, cette équipe n’a concédé qu’un seul match nul durant toute la saison. La finale représente donc un beau challenge pour mes garçons…" Qui découvriront donc dans quelques mois les divisions interprovinciales, comme les U14 et U17 du club.

U17: Luingne – RAAL (dim. 18 h)

Les moins de 17 ans, c’est justement la seconde équipe luingnoise qui tentera de garnir le palmarès de son club ce dimanche. C’est en tous les cas elle qui conclura le week-end de la Young Cup face aux A de la RAAL. Un adversaire connu qui ne réussit pas beaucoup cette saison ! "Ce sera une finale particulière, car les Louviérois sont nos meilleurs rivaux, explique l’entraîneur Ayrton Dos Anjos. On a joué deux fois contre eux en championnat avec autant de défaites à la clé, mais toujours d’un rien: 1-3 chez nous et 1-0 là-bas ! Cela s’était à chaque fois joué de peu, sur des détails. C’était fort disputé ! C’est donc avec un petit sentiment de revanche que l’on abordera la finale de dimanche à Thulin. On s’y prépare en tous les cas depuis un bon gros mois, histoire de mettre toutes les chances de notre côté. Mais ce ne sera bien sûr pas simple, car la RAAL, c’est un adversaire déjà très avancé sur le plan tactique. À cet âge-là, c’est impressionnant ! Il y a une discipline de jeu qui est assez fantastique chez les Loups. Mais c’est le style d’adversaire qui nous plaît aussi beaucoup et face auquel on se transcende toujours plus facilement."

Une victoire finale en Gold Cup en guise de préparation idéale

Alors, qui sait ? D’autant plus que Luingne semble être une équipe de Coupe ! "En demies, on a battu… la RAAL B. On menait 3-0 avant de voir revenir l’adversaire à 3-2. Mais on a tenu le coup, exploitant nos temps forts et gérant nos temps faibles. En quarts, on a émergé d’une courte tête face à Espanola: 1-0 ! Encore un match serré que l’on a su bien négocier en maîtrisant nos nerfs, raconte Ayrton dont le groupe s’est adjugé tout récemment la Gold Cup. C’est une Coupe privée à l’échelle nationale qui regroupait 1 300 équipes à travers tout le pays. J’ai voulu qu’on y participe en parallèle de la Young Cup. On s’est qualifié pour la finale jouée par huit équipes. On était la seule provinciale face à six interprovinciales et une élite, les U16 d’Eupen. Et on s’est imposé, prouvant qu’on avait des aptitudes à émerger à l’issue de duels à enjeu. Cela a servi de belle préparation."

Dans un club où la confiance est placée dans la jeunesse, Ayrton se plaît à partager son savoir et à évoluer selon les besoins de sa direction. "Je suis arrivé au club cette saison-ci et j’ai débuté comme T2 de ce groupe U17. Vers janvier, il y a eu du changement en interne, Thomas Lamblin quittant son rôle de coach principal de l’équipe pour passer T1 de la P3 ! J’ai donc repris les rênes des U17 tout en suivant Thomas comme adjoint de l’équipe première B. L’année prochaine, je me concentrerai sur ce seul rôle de T2 de la P3 avec l’envie de continuer à lancer des jeunes éléments qui impressionnent par leur motivation alors qu’ils entrent dans une tranche d’âge où les tentations et les centres d’intérêt deviennent multiples. En U17, même durant les vacances scolaires, on a toujours eu plus de vingt joueurs. Ça veut tout dire !"