Finales de Young Cup: Templeuve, en U11, et Isières, en U15, aussi de la partie!

U15: Isières – Soign. (sam. 17 h 30)

À Isières, il y a des personnages incontournables. Jérémy Bausier en est un ! Rien qu’à sa manière de présenter son club, on savoure: "Chez les petits Jaune et Bleu, on fait au mieux, avec nos deux malheureux vestiaires et nos… 250 jeunes !" Rien que ça: 250 affiliés en catégories d’âge ! À la joie de savoir que la JS a placé une de ses formations de jeune en finale de la Coupe, s’ajoute celle de savoir que ce sont les U15 de Jérémy qui ont signé cet exploit. Et ils ne comptent pas s’arrêter là: "Ils sont motivés même si la fin de saison est particulière puisque notre dernier match officiel remonte au 23 avril. Ça fait plus d’un mois qu’on s’occupe entre entraînements et amicaux. Mais ce n’est pas plus mal, les garçons ont coupé avec toute pression qu’incombe la compétition. Je sens ainsi bien plus de motivation de conclure l’affaire par une victoire que de stress nuisible. Ils savent que jouer une finale n’arrive pas tous les jours, et ils veulent faire en sorte que ça se termine bien."

Pour arriver en finale, les Isiérois ont galéré ! "Dans un parcours de Coupe, il faut toujours un peu de réussite, note Jérémy Bausier. On l’a connu à deux reprises, on a sorti La Louvière et PAC Buzet, deux adversaires costauds au niveau provincial, aux tirs au but. On a souvent joué plus fort sur le papier mais, à chaque fois, on a joué crânement notre chance et sans complexe. En demies, mené 1-3, on n’a rien lâché, croyant en nos possibilités, recollant au score, gagnant aux pénos. J’ai un groupe qui est très combatif."

Et cette finale sonne pour lui comme une revanche. "Il y a deux ans, on était tout proche de la finale mais la compétition avait été arrêtée suite au Covid, rappelle un coach qui suit cette équipe depuis plusieurs années. Ce sont deux groupes qu’on a réunis. Certains joueurs, je les ai depuis qu’ils sont en U8. Notre force est que 85% de l’effectif a tout le temps joué à Isières. C’est une bande de copains qui se connaissent très bien. En alliant bonne humeur et sérieux dans le travail, ça donne de bons résultats."

La conclusion sera-t-elle une victoire en finale face à Soignies ? "Une équipe qui a le même parcours que le nôtre en championnat, finissant champion en semi-provinciaux. Ce sera un match ouvert au cours duquel tout sera possible."

U11: Olympic – Temple. (sam. 12 h)

On ne dira pas qu’entre la Young Cup et Vincent Gorriquer, c’est une histoire d’amour mais on n’en est pas si loin ! La saison dernière, sur le synthétique du Nautisport enghiennois, l’entraîneur avait déjà emmené son équipe en finale de la catégorie U10. C’était alors sous les couleurs du club d’Estaimbourg ! Douze mois plus tard, le vert de l’AC a fait place au bleu du Sporting templeuvois. Vincent a en effet changé de club et son équipe en a fait de même. C’est une deuxième finale consécutive que ses gamins joueront avec, chacun l’espère, une issue différente car, la saison dernière, Gosselies s’était imposé aux tirs au but. Mais cette fois, l’adversaire se nomme l’Olympic de Charleroi. Très à l’aise en championnat, les Templeuvois ont le jeu, les qualités et même l’expérience d’une finale pour venir à bout des Carolos que l’on présente, malgré tout, comme de fameux clients. Mais l’envie de ne plus revivre la déception de la saison passée et surtout d’offrir une première Young Cup à Templeuve harangue les troupes qui seront soutenues par un grand nombre de supporters, un bus ayant été organisé.