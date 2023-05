Finales de Young Cup: le report n’a pas freiné l’enthousiasme, même à la REAL

"A-t-on eu une explication ? Non mais une convocation, oui!"

Chaque club finaliste en avait totalement conscience, ce qui n’empêchait pas une certaine incompréhension au moment de l’annonce d’un report des matches deux semaines plus tard ! Et ce pour plusieurs raisons: les parents s’étaient organisés en fonction des dates initiales malgré des communions, des fêtes de famille ou d’école ; tous les enfants présents les 13 et 14 mai ne le sont plus forcément les 27 et 28, long week-end de la Pentecôte oblige ; des bus avaient été réservés, contraignant à des annulations ! Puis, au-delà des aspects organisationnels, il y a également l’aspect footballistique ! "Comment font les clubs qui profitent de la Pentecôte pour organiser leur tournoi ?", se demande Nadine Dehaene, la responsable des jeunes de la Royale Entente Acren-Lessines qui dispose de deux de ses équipes en finale.

À la parution des nouvelles dates, les dirigeants acrenois se sont manifestés pour signaler leur mécontentement, eux qui, ces samedi et dimanche, organisent leur grand tournoi international U12 et U13 avec, notamment la venue de Bruges, Genk, du RWDM ou encore du Standard de Liège. "Et comme nos U13 se sont hissés en finale de la Young Cup, on a un petit problème, grimace Nadine Dehaene. On a laissé le choix à nos gamins ! Le samedi, ils feront la phase de poule de notre tournoi et, le dimanche, ils iront jouer en Young Cup, étant ainsi privés de la phase finale de notre organisation. C’est malheureux mais il faut composer avec cet imprévu ! On est les premiers embêtés vis-à-vis des clubs qu’on a invités et qui ont accepté de s’inscrire à notre tournoi."

Quant à une éventuelle collaboration du comité provincial pour éviter que les dates s’entrechoquent: "On lui a donné notre point de vue, tout en le diffusant sur les réseaux sociaux. On n’a pas reçu d’explication de la part du CP, juste une petite convocation, sûrement à cause de cette manière dont on a exprimé notre mécontentement." Mais doit-on seulement en être surpris ?

U13: REAL – Ransart (dim. 14 h 30)

Une des finales qui concernera le club acrenois sera donc celle de la catégorie U13. Les joueurs de David Wilmet l’aborderont avec plusieurs matches dans les jambes en raison du tournoi de la veille mais auront à cœur de rentrer dans l’entité lessinoise avec le trophée. "C’est une très belle équipe, note Nadine. Franchement, elle mériterait de l’emporter. Ce sont de chouettes gamins bien guidés par David qui est actif au club depuis de nombreuses années. Il s’agirait d’une chouette récompense pour son investissement. Ransart, l’adversaire, sera un peu une inconnue. On ne l’a pas rencontré cette saison. L’an dernier, oui, déjà dans un format de coupe puisque c’était dans le cadre de la Jartazi Cup (NDLR: la Coupe de Belgique officieuse des jeunes) . La présence en finale est la preuve qu’on forme bien, dès un âge très jeune. On est en train de se faire une place dans le milieu de la formation. On a notre label trois étoiles qui a été confirmé et on est dans le Top 10 des clubs du Hainaut, position qu’on a envie d’asseoir. On en est à 350 jeunes affiliés actifs. On veille aussi à l’épanouissement des jeunes filles avec quatre équipes 100% féminines, en plus de nos deux groupes seniors. Si on joue la carte locale avec beaucoup de jeunes issus de l’entité lessinoise, on draine aussi du monde d’Ath, malgré la forte présence du Pays Vert, et de la Flandre voisine, malgré la proximité de Brakel. On a ainsi des petits néerlandophones qui fréquentent le club et c’est réellement enrichissant."

U19: REAL – Ransart (sam. 15 h 15)

La seconde finale acrenoise verra les U19 de Ronny Roelen s’attaquer au même adversaire que les U13, soit le RUFC Ransart ! "Et là aussi, ce sera une découverte puisque l’équipe carolo n’a pas croisé notre route en championnat, note la responsable des jeunes qui pointe les mérite de sa formation. Ce sont des gamins qui ont joué pas mal de matches avec enjeu cette saison ! Ils ont été champions provinciaux, ils sont en finale de la Young Cup et ils ont bataillé en P2 pour assurer le maintien de l’équipe seniors B. Ça n’a pas été simple pour eux d’enchaîner les rencontres. Mais c’est une firté de les voir si bien réussir car, à cet âge, on est plus dans la post-formation. Qu’ils arrivent à évoluer avec les adultes en P2 voire en D2, car certains ont été repris afin de prester avec l’équipe A en nationale, c’est la confirmation qu’on a des jeunes de talent prêts à percer... Il reste à gagner la Coupe pour connaître la saison parfaite ! On nous dit favoris pour la finale mais il faudra faire le job sur le terrain. On croise les doigts car ça amènerait alors une première Young Cup au club après avoir déjà eu deux finalistes battus il y a cinq ans."