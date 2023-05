Finale U12 entre Mouscron et Tournai: le derby du plaisir

U12: Mouscron – RFCT (dim. 13 h)

Voilà un chouette derby qui ouvrira la journée de dimanche ! Une belle affiche face à un voisin qui accentue encore un peu plus l’engouement. "On sent l’excitation monter car c’est l’aboutissement d’une belle saison passée tous ensemble, confirme Corentin Convert, le coach des Tournaisiens qui gère un très large effectif aux côtés de Michaël Verhelst. On a deux équipes mais on n’a ni A ni B, car on est vraiment un groupe. C’est à la fois plaisant et embêtant car ça peut constituer un casse-tête le week-end au moment des sélections."

Et ça le sera pour la finale de dimanche ! "On a 23 joueurs mais seulement 12 peuvent être repris. On fera des déçus mais on est sûr que ceux qui ne seront pas repris seront derrière leurs copains." Ils se consoleront aussi avec la participation au tournoi prestigieux de Courtrai qui tombe en même temps !

Les deux équipes tournaisiennes auraient pu se retrouver en finale sans un petit cafouillage bien involontaire au niveau des sélections mais qui n’a pas échappé à l’adversaire battu. "On voulait aller le plus loin possible avec nos deux équipes mais l’une d’elles a été la cible d’une réclamation après notre victoire 5-1. On a commis une erreur de sélection, c’est aussi ça, la complexité d’avoir deux groupes que l’on ne veut pas clairement séparer car on estime qu’ils retirent plus de bénéfices à rester ensemble."

"On veille à placer le beau jeu au centre des préoccupations"

En ce qui concerne l’équipe finaliste, le parcours n’a pas été trop difficile, "même si on n’a pas eu la vie facile lors des quarts de finale face à Houdeng en ne gagnant que 3-4. Mais notre place de finaliste confirme ce que l’on a vu en championnat. À cet âge, il n’y a pas de classement mais on a gagné pas mal de belles victoires en plaçant le beau jeu au centre de nos préoccupations."

Ce week-end, place à Mouscron ! "On a déjà joué les Hurlus en amical mais l’issue du match ne voulait rien dire car on avait fait tourner. C’est une belle équipe avec des éléments ayant presté en élites sous les couleurs de l’Excel la saison passée. Il y a de la qualité. Ce sera serré, ça se jouera à des détails ! Mais qu’il y ait victoire ou défaite, l’important sera de prendre du plaisir. Je veux juste voir mes gamins avoir le sourire au coup de sifflet final car ils se seront amusés."

Dans le camp mouscronnois, on ne dit pas l’inverse ! "On ressent que, pour les parents, c’est un match spécial et je ne dis pas qu’il ne doit pas l’être, mais on a besoin de dédramatiser tout ça pour les gamins, note Cédric Delmotte, l’entraîneur. L’engouement est plaisant mais ça ne doit pas amener une pression inutile. On a dès lors fait comme pour tout autre match en ne changeant pas nos habitudes d’entraînement. Cette finale est juste un match de foot comme un autre, au cours duquel il faut prendre du plaisir. S’il y a la victoire, ce sera bien. S’il y a une défaite, je n’ai pas envie que les joueurs restent bloqués là-dessus, croyant qu’ils ont gâché leur saison en raison d’un revers lors du dernier match. Alors qu’on sera loin de tout ça tellement ils ont progressé !"

"On avait 36 joueurs l’an passé et on n’a su en garder que cinq"

Comme Tournai, Mouscron est inscrit au tournoi de Courtrai. "Mais à la différence du FC, on ne pourra honorer notre présence car on ne peut pas se permettre de dédoubler notre effectif. Cela nous embête mais on ne peut faire autrement suite au changement de date des finales de Young Cup, signale Cédric qui connaît sa neuvième saison au sein du Futurosport, une année spéciale. Je suis arrivé au club du temps du RMP qui montait en D1. Ici, avec la faillite de l’Excel, les circonstances sont particulières. On a essayé de repartir sur la même organisation en maintenant par exemple trois entraînements par semaine, même pour le football à huit. Mais on a inévitablement perdu bon nombre de nos joueurs. L’année passée, en U11, on avait 36 joueurs pour composer trois équipes dont une en élite. La majorité est partie au LOSC, Ostende, Zulte, Courtrai, Bruges, Gand ou Charleroi. Seuls cinq garçons sont restés autour desquels on a construit quelque chose de sympa. Ce n’est pas un hasard si des parents qui avaient, de manière compréhensible, changé leur enfant de club par crainte d’un projet bancal à Mouscron se renseignent pour un retour en vue de la prochaine campagne. Je pense qu’on peut affirmer que notre saison est réussie bien que ce soit celle de la reconstruction. On se veut positif car, sous l’impulsion de notre responsable Olivier Croes, il y a de très belles choses qui sont faites."