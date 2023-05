C’est un sacré défi qui se présente devant les moins de 10 ans de Tournai qui retrouveront une équipe qui est loin d’être inconnue, ce samedi matin, en ouverture du week-end des finales de Young Cup. "C’est simple: lors du deuxième tour du championnat, c’est le seul adversaire qui est parvenu à nous battre. Un gros match qui nous attend et on le sait fort bien, commente Christophe Ovaere, leur entraîneur, qui revient sur le beau parcours de ses protégés. Il est un peu inespéré car, en début de saison, en championnat, on avait un peu de mal dans une série spéciale avec des adversaires sur Charleroi et Mons. Mais les gamins ont grandi au fil des matches, ils se sont aguerris. Depuis janvier, on a senti une nette amélioration, surtout au niveau du mental. On leur a inculqué l’esprit d’équipe tout en leur apprenant à relativiser les défaites qui n’ont rien de dramatique ! C’est sûrement cela qui a permis d’atteindre la finale de Coupe. On a éliminé Luingne, Flénu, La Louvière C, le Sporting Charleroi B et les Francs Borains. On a conclu par Ransart en demies, l’adversaire le plus coriace même s’il s’agissait d’une équipe de régionale, mais ses longs ballons nous avaient embêtés en gênant notre jeu plus posé au sol."

Beau jeu que les Tournaisiens voudront développer en finale ! "On essaiera de le faire car c’est notre marque de fabrique. Avec cette finale, on a déjà le gâteau, on va essayer de mettre la cerise dessus en l’emportant. Maintenant, peu importe le résultat car on a déjà la récompense du travail fourni tout au long de la saison, explique Christophe qui sent l’engouement de l’entourage. Si c’est spécial pour les gamins, ça l’est encore plus pour les parents qui sont archimotivés. On va se déplacer en bus avec plus de cinquante supporters, se réjouit un coach qui s’occupe du football à huit depuis plus de trois ans. Toutefois, je ne savais pas trop à quoi m’attendre en reprenant ce groupe en tout début de saison. Mais je ne regrette rien. Quel véritable plaisir de le diriger !"