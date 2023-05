Marie Pecquereau a effectué un retour gagnant à Templeuve

Rien que pour ses fulgurantes montées au jeu lors des cinq rencontres précédentes, elle aurait mérité d’être à Péronnes samedi dernier pour fêter la montée. Dès la première manche de demi-finale face à son ancien club, Marie Pecquereau aura marqué les esprits, apportant des touches de fraîcheur et de vitesse bienvenues pour suppléer ses partenaires dans des moments cruciaux de ces incroyables play-off. La jeune ailière templeuvoise n’avait pourtant que quelques matches dans les jambes à l’heure de les aborder. "Après cinq excellentes années avec le TEF, marquées par de nombreux succès et de belles amitiés, je suis rentrée à la maison l’été dernier, rappelle celle qui passa ses huit premières années de basket avec l’Essor. Malheureusement, j’ai subi dès septembre une fracture du plateau tibial accompagnée d’une blessure au ménisque. Bien qu’une opération n’ait pas été jugée nécessaire, il a fallu six bons mois de rééducation pour me remettre sur pieds, et je n’ai pu reprendre le basket que vers fin mars, début avril. Juste à temps pour retrouver un minimum de confiance avec l’équipe avant de faire face au tour final."