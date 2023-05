Les membres de la Flowraid sont revenus de Croatie trempés, rincés mais tellement heureux

Si les trois garçons connaissaient déjà les difficultés d’un raid, Anne-Sophie en vivait un pour la première fois. On peut dire qu’elle a été gâtée ! "C’était pénible. On voyait que les prévisions météo parlaient d’accalmie mais cela n’arrêtait pas. Anne-Sophie a été épatante. Elle a eu une première journée difficile. Mais ensuite, elle a été monstrueuse dans tous les aspects. Elle n’avait commencé le VTT que quelques semaines avant notre départ. Mais techniquement, elle était déjà très forte. Elle a connu les pires conditions pour sa première. Cela lui donne forcément envie de recommencer. Mais sous le soleil cette fois !"

De lundi matin à l’arrivée vendredi vers 5 h, les quatre compagnons ont dû dépasser leurs limites. "Le dernier jour, la météo s’est enfin ouverte. On a terminé par une descente en kayak sur une rivière pour arriver jusqu’à la mer. C’était magnifique. On finit à la 22e place sur 35 face à une très forte concurrence. Il y avait notamment le top 10 mondial de la discipline. On est donc satisfait de notre classement, même si on aurait pu faire un peu mieux. On a eu un petit souci lors d’un point de ralliement. Simon n’avait pas ses chaussures de course. Il a dû faire un trail de 7/8h avec des chaussures de VTT. Il n’a donc pas pris le départ du dernier trail car ses pieds avaient trop souffert. On pensait alors qu’on était disqualifié et on a loupé quelques balises. Ce n’était finalement pas le cas et cela a eu une incidence sur notre classement général. Mais le principal pour nous, vu les conditions, c’était de le finir. Et on retient surtout les superbes moments passés entre nous mais aussi avec les autres équipes. Car on était tous dans la même galère".

Après la Corse, la Pologne et deux fois le sud de la France, la Flowraid peut rajouter une nouvelle destination sur sa carte. En juin, il y en aura encore une de plus. "Jérôme Thémont et Teddy Dudziak seront accompagnés de Vincent Cantreul et Pierre Massin pour un raid de 48 en Toscane". Une nouvelle aventure qu’on ne manquera pas de vous faire revivre.