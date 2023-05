Des 20 km de Bruxelles de façon solidaire

Une fois par an, notre capitale se transforme en paradis pour les runners. Les 20 km de Bruxelles, c’est une course que tout amateur de course à pied veut au moins faire une fois dans sa vie. Comme à chaque fois, vous serez énormément d’amateurs de Wallonie picarde à y chausser vos baskets. En 2022, on avait notamment eu le droit à un superbe affrontement entre les Tournaisiens Pierre Denays et Thaddée Adam pour la dernière place sur le podium. Elle était finalement revenue au premier nommé grâce à son excellent finish. Dimanche, on espère revivre de tels moments car vous serez beaucoup à vous dépasser et à rechercher la performance sportive. Mais des participants de notre région prendront le départ avec une tout autre philosophie. Ce sera le cas des membres de la Raidingteam et de ceux de l’institution Souris à la Vie. À l’aide d’une joelette, ils feront respectivement découvrir à Eloi et Julie l’ambiance si particulière des 20 km bruxellois. "Notre projet a reçu énormément de soutien. Nous avons notamment pu compter sur la générosité du Brunehall pour nous fournir une joëlette. Un outil indispensable pour transporter Éloi. Nous avons dû nous entraîner à manier cet engin lors de quelques sorties dans Taintignies et alentour. Le temps n’était pas toujours de la partie mais nous avons pris énormément de plaisir lors de ces entraînements dont la distance parcourue a augmenté crescendo. Mine de rien, ça demande la mise en place d’une stratégie, et tout particulièrement lors du changement d’équipe de porteurs. C’est un très beau défi", détaillent les membres de la Raidingteam.