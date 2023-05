Tour interprovincial: Flénu a porté haut les couleurs hennuyères

Ce succès de Flénu lui permet de rejoindre le Pays Vert en D3 ACFF mais permet aussi à des équipes de croire en leur bonne étoile, comme Ellezelles qui jouera sa montée en P2 ce prochain dimanche et Isières B qui peut toujours croire à la P3.

Indépendamment des dernières décisions, on voit déjà plus clair sur la composition des séries en vue de la saison prochaine. Notamment en P1 où disparaissent les montants Flénu et Belœil, ainsi que les descendants Luingne, Solre, Mons B, Montignies, Le Rœulx. Les remplacent Tertre et Gosselies, qui arrivent de la D3, Gerpinnes, Neufvilles, Néchin, Jemappes et Naast, qui arrivent de P2. La série A de la P2 perd donc Néchin vers le haut, Biévène, l’Union et Kain par le bas. Elle récupère Luingne qui vient de P1, Esplechin, champion de P3A, la Squadra et Harchies, promus via le tour final, alors qu’Ellezelles viendra, en cas de montée, remplacer un Hensies qui rebasculerait en 2B.