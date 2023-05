Le podium de Nicolas Delencre à Spa s'envole pour...deux petits kilos!

Et sur la piste, la tactique a parfaitement fonctionné. Nicolas et son coéquipier sont allés chercher, à bord de la voiture floquée 478 une magnifique deuxième place. "C’est un podium totalement inattendu. On visait avant tout un Top 10. Si on devait décrocher une médaille, on pensait plus tôt que ce serait dans la catégorie"pure". Mais on a réalisé une très bonne course, surtout sur le plan tactique. On a pris les bonnes options quand il le fallait. Merci à notre équipe pour le travail. Car c’était une course très compliquée. Elle a été coupée de deux heures après un gros crash qui a entraîné de grosses blessures à un pilote. Cela a été dur de se remettre dedans après cela. D’autant que l’on a la boule au ventre. Après, il y a encore eu énormément de sorties de la Safety Car. C’était haché. Mais on a su gérer cela au mieux. Décrocher un podium à Spa, c’est une sensation incroyable pour un Belge qui aime piloter. Cela faisait des années que je courais après cela. J’ai une grosse pensée pour Sébastien, mon associé, qui n’a pu être là aujourd’hui à cause d’une hospitalisation. Ce trophée, c’est pour lui ! "

Malheureusement, le bonheur aura été de courte durée pour le Rumois et son équipe. Quelques minutes à peine après la traditionnelle douche de champagne sur le podium, il était appelé par les commissaires de course. "On a été déclassés suite au contrôle technique, regrette le pilote. Tout cela parce qu’il manquait deux kilos au poids demandé pour la voiture… En sachant que j’en fais 105 et certainement plus que les autres pilotes, je ne vois pas vraiment l’avantage que j’ai pu en tirer… C’est aberrant… Je suis quelqu’un qui respecte toujours les règles. La preuve, on était la seule écurie qui avait respecté une annexe du règlement qui était tombée quelques jours à peine avant la course (NDLR: mercredi à 16 h 14…). C’est un grand sentiment de frustration car cela vient gâcher tout le travail réalisé pendant plusieurs semaines pour cette course. On a parfois l’impression que l’on dérange car on est une petite équipe qui va chercher les grosses. Quand on voit qu’un équipage concurrent garde sa position alors qu’il y avait aussi un souci de règlement. C’est aberrant. Mais on va se battre contre cela ".

D’autant que cette décision ne doit certainement pas atténuer l’excellent début de saison de Why Not ? Racing réalisé sur la piste. "Avec deux podiums, c’est le meilleur depuis nos débuts". Et désormais, les pilotes, mécaniciens et autres directeurs de course ne devront pas chercher très loin la motivation pour performer !