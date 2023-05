Isières passe au Maistriau et connaît ses adversaires en Coupe

Leader de Nationale 2, Sirault espérait bien créer la surprise. Mais Isières était bien décidé à confirmer le regain de forme aperçu contre Kerksken le week-end dernier. Les gars de la Fraternelle se sont imposés sur le score de 5-7 avant d’en faire de même contre le voisin d’Ogy (3-7). Notons que dans la dernière lutte, pour du beurre, les Lessinois ont perdu (3-7) contre les pensionnaires de Nationale 2. La dernière journée de qualification est prévue le lundi 5 juin. Elle verra s’opposer Tourpes, Maubeuge et Acoz. Un fameux défi pour les Leuzois. La finale est prévue le 9 juin sur la Grand-Place de Mons. Le premier duel sera un derby: Thieulain contre Isières.

Isières rejoint par Ogy ?

Lundi soir, on effectuait également le tirage au sort de la phase finale de la Coupe de Belgique. Rappelons qu’Acoz se chargera de l’organisation. Du 11 au 14 juillet, il y aura quatre journées de qualification. La première regroupera Galmaarden, Maubeuge et Clermont ou Ogy (NDLR: la rencontre doit encore se jouer). La deuxième opposera Sirault, Kastel et Kerksken. Lors de la troisième, on aura le droit à un duel entre Montroeul, Isières et Ninove-Terjoden. Enfin, la dernière journée se jouera entre Baasrode, Genappe et Mont-Gauthier.

La phase finale aura lieu le 15 juillet. La première demi-finale se déroulera entre le vainqeur de la journée 1 et celui de la journée 3. L’autre lutte mettra aux prises le vainqueur de la journée 2 et celui de la journée 4. Depuis l’élimination précoce de Thieulain, Kerksken semble le plus grand favori à sa propre succession. Mais dans un passé récent, la Fraternelle a prouvé qu’elle était capable d’aller chercher le trophée.