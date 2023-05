Gilles Stadsbader termine troisième à Spa en Fun Cup France

Ce week-end, Spa-Francorchamps avait la particularité d’accueillir la manche belge de la Fun Cup mais aussi celle de la compétition française. Ce qui explique le record de participation battu lors de ce Franco Fun Festival avec pas moins de 116 équipages. À l’intérieur de ce joli contingent, on retrouvait le pilote mouscronnois Gilles Stadsbader, au sein de l’écurie Dupon Racing. Très en forme au sein de son équipe VSR (Lamborghini), le jeune pilote a encore prouvé toutes ses qualités. Avec ses équipiers, il décroche la troisième place au terme de huit heures plus que disputées. "C’était une course difficile. Il y a eu pas mal d’accidents, dont un grave au sein de mon écurie (NDLR: heureusement, le pilote français souffre de blessures qui ne mettent pas sa vie en danger). C’était notamment dû à l’inexpérience de nombreux participants. Il a fallu gérer les nombreuses montées de la Safety Car. Notre stratégie a été parfaite. Après être parti en 46e position, on termine quatrième sur les 116 voitures et troisième du général au classement français".