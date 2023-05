Le FC Tournai vainqueur du tour final de D3: une apothéose absolument inimaginable

Mais quelle saison incroyable de la part de nos Sang et Or ! Deux victoires et deux partages laissaient augurer d’une campagne joyeuse avant que quatre défaites de rang ne fassent vaciller Jérémy Descarpentries qui réclamait un sursis avant les matches contre Tertre et Gosselies. Résultat: six victoires, cinq nuls ! "Parfois, les changements font vraiment du bien et c’est le cas pour nous, disait Enzo Bellia, mais cette montée est aussi due au travail effectué par Jérémy, il ne faut pas l’oublier." Surtout que c’est un fait extra-sportif qui a conduit à la séparation. Une défaite à Mons en pleine tourmente pour Greg Voiturier et un succès comme coach principal en derby devant le Pays Vert. Et la suite, vous la connaissez, quatre victoires, deux nuls et un revers – à Onhaye, à la dernière minute ! – pour Luigi Nasca, avant les deux succès et la qualification aux penaltys lors du tour final… Dingue ! "Tout s’est emboîté à la perfection !", continue Luigi que l’on soupçonne d’être un adepte du Tetris !

Incroyable !

Autre exemple: Malory Destrain, pas attaquant de formation mais qui a planté son quatorzième but de la saison: "En arrivant à dix, je m’étais fixé l’objectif d’en mettre cinq de plus, je ne suis pas mécontent malgré tout en voyant mon début de saison et en sachant que ce côté offensif n’est pas forcément inné chez moi. Le déclic ? Le changement de système avec le passage du 4-4-2 à plat en 3-5-2 qui a amené une position et un rôle différents dans mon chef. Après deux ans de galère dus aux blessures et beaucoup d’efforts au niveau nutritionnel, cette saison sans blessure m’a fait un bien fou !" Un autre déclic, sportif cette fois-ci: "Onhaye où après une première mi-temps médiocre, on a trouvé les ressources physiques et mentales. Contre Habay, on a su être patient tout comme aujourd’hui surtout après le 1-0 qui nous a offert plus d’espaces. Un peu la physionomie “à la Tournai”: il est arrivé de jouer parfaitement les premières périodes avant de flancher et vice versa."

Le capitaine Quentin Piéraert va dans le même sens: "Lorsqu’ on se souvient de la série de défaites de début de saison, ce qui nous arrive est incroyable ! Le coach a eu la bonne idée de changer de système ce qui a permis d’utiliser au mieux les qualités de certains. Les résultats sont revenus et la confiance avec. On peut être fiers parce que Onhaye était la meilleure équipe – on a râlé en voyant le tirage – et que dire à 2-0 à la pause. On s’est lâchés après parce qu’on n’avait plus rien à perdre. On a sorti les tripes, la fierté, le cœur."

Le capitaine ne craint pas la suite… "J’ai enchaîné les matches, je n’en ai loupé qu’un pour blessure. La montée, c’est la cerise sur le gâteau ! On aspire à souffler. L’avantage, c’est que le coach connaît bien la série. On ne doit pas craindre la D2."

Maxime Calon, à l’image de Mamadou Ba et Alpha Kaba, n’a pas pu savourer le succès sur le terrain: "L’équipe a fait le taf. Dommage de ne pas avoir pu performer mais la fatalité en a décidé autrement. Changer de coach reste une arme à double tranchant mais ici, ça a tiré le groupe vers le haut. On savait de quoi on était capables, et Luigi Nasca a réussi à nous en persuader avec la montée à la clé."