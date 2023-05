La récompense de la science tactique d’Alex De Witte

Au-delà de l’application de ses consignes, le Ploegsteertois reconnaissait que ses ouailles n’ont pas hésité à mouiller le maillot, encore plus que de coutume ! "Malgré un effectif réduit, on s’est donné à fond. J’ai toujours voulu gagner ces play-off, même s’il y a eu des périodes de doute. J’ai demandé aux six filles présentes de se dépasser physiquement. C’est l’ensemble de mon groupe de 14 joueuses que je félicite également." La saison à peine terminée, la préparation de la première année en régionale pointe déjà le bout du nez à Templeuve. "J’ai confiance en mon équipe même si la régionale sera d’un autre niveau. On fera confiance à des jeunes sans que le noyau actuel ne soit explosé. On en discutera avec le président mais si des transferts doivent être actés, il ne faudra plus traîner."