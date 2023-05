ACRHO: deux succès en quatre jours pour Pierre Denays

Pierre a terminé sa course 2 minutes et 41 secondes devant Victor Vico, et 3.43 avant Emmanuel Demuynck. Jo Van Den Brulle, 4e en 40.05, s’est imposé chez les V1 devant Louis Bralion, vainqueur chez les espoirs, en 41.58. Gino Vandenbroucke se classe le premier V3 en 50.09. Michel Decock est rentré en première position chez les vétérans 4. Et Michel Coeuret est seul maître chez les V5, en 1.07.28.

Une superbe performance pour la première dame, Cécile Wanders, qui intègre le Top 10, huitième après 43.02 d’efforts (3.48 au km !), une seconde derrière Grégory Billet. Élodie Mol qui n’avait pas résisté à l’envie de participer sur ses terres, a couru en 48.46, soit à une moyenne de 4.19 ! Marie Lacroix est troisième dame, et première aînée 1, 68e en 51.21. Marjorie Murez est victorieuse chez les A2, en 53.09, précédant Christine Vandekerkove, en 1.10.11, et Laurence Bonte, 1.01.37. Héloïse Diricq s’impose chez les espoirs, avec un chrono de 54.06. En 1.02.21, Annick Ramu est la plus rapide des A3. En 1.01.59, Marie-Jo Collie s’impose chez les A4.

Après 13 courses, 98 concurrents figurent au classement général provisoire, où Jo Van Den Brulle mène devant Victor Vico et Jimmy Minet. Côté féminin, Virginie Dujardin est en train de mener la danse, elle est 12e au général. Mireille Duquenne est, elle, 34e, et Ophélie Pierre 44e.

On rectifie une chose. Une erreur s’est glissée dans l’article sur la course de Roucourt paru vendredi dernier. Il y avait bien sûr plus de… dix femmes ; c’est en réalité 194 dames qui figurent au classement de l’épreuve.

La prochaine épreuve se déroulera le lundi 29 mai à 10 h, à Maubray avec le Jogging du Vieux Canal. Le rendez-vous est fixé à l’école Notre-Dame de Fatima, rue du Marais, 25, où le départ sera donné, Pour un tracé plat, de 11,850 km, campagnard, le long du canal. Infos auprès de Paul Scolas au 0498/87.87.17 ou 069/44.35.73.