Un tour de Coupe sans aucune surprise

On ne s’attendait pas spécialement à des surprises en Coupe et elles ne sont pas venues, même si la N3 de Celles ne s’est pas laissée faire sur le ballodrome de la N1 de Mont-Gauthier en ne s’inclinant que 13-9. Dans les autres duels opposant un club de l’élite à un adversaire évoluant deux étages en dessous, Kerksken et Isières ont abouti au même score de 13-1 face à l’équipe B de Wieze et Planois, alors que Clermont-Ogy ne se jouera que le 3 juin. On a malgré tout perdu une N1, duel 100% de l’élite oblige, Baasrode venant très difficilement à bout d’Acoz 13-12. Maubeuge passe – 13-7 face à la N2 de Hamme-Zogge ! –, comme Gaalmarden, vainqueur 9-13 à Aisemont (N2). D’équipes du second niveau, il en sera toutefois question au tour suivant car Sirault a dominé la N3 de Herdersem 13-6, Genappe a sorti Saint-Servais 13-6, Ninove s’est imposé 8-13 à Villers, Kastel a pris le dessus (5-13) sur la N3 de Vaudignies. Enfin, dans l’opposition des N3, c’est la série A qui est sortie gagnante, Montrœul éliminant Fontaine, qui se produit en série B, sur le score net de 6-13. Les équipes qualifiées se retrouveront à Acoz pour la phase finale, du 11 au 15 juillet. Une phase décisive dont le tirage au sort se déroulera ce lundi soir.