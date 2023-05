Tournai bat La Calamine: la balade d’Enzo, "Malo" et Gianquinto !

Les tout premiers mots de Luigi Nasca, l’entraîneur tournaisien, à l’issue de la partie de ce dimanche ne laissaient aucun doute sur la motivation de ses troupes à remporter ce dernier match pourtant sans véritable enjeu sportif. "On voulait absolument gagner le tour final pour éviter d’entendre que l’on avait eu de la chance ! Pour nous, ce match était donc important", expliquait-il.

L’initiative aux visiteurs

Comme ils l’ont fait à Habay-La-Neuve dimanche dernier, les Sang et Or ont laissé l’initiative à leur adversaire avant la pause mais pas pour les mêmes raisons. Comme le coach l’avait annoncé, la composition tournaisienne était différente avec un Brouckaert positionné en milieu de terrain et un Amury chargé du flanc gauche, rôle habituellement dévolu à Calon blessé.

Mauclet parti en profondeur a le but au bout du pied à la 18e mais il se heurte à la sortie autoritaire de Gianquinto. De jolis efforts d’Amury pas assez maîtrisés et un envoi de Lekehal à côté pour la réponse de Tournai mais c’est Belle – tir détourné ! – qui se montre le plus menaçant.

Bellia des 40 mètres

La fin de la première période voit les Tournaisiens changer de vitesse: Brouckaert sonne la charge – de mule ! – en forçant Joiris à claquer en corner son coup franc ; une volée de Destrain s’égare mais pas le tir de Bellia qui prend alors sa chance des quarante mètres pour lober le gardien de but de La Calamine. Le genre de coup de pied qui arrive une fois dans une vie de footballeur, mais toujours agréable pour des adieux !

Ça porte un sale coup au moral des visiteurs menés sans être dominés mais Tournai va profiter de la seconde période afin de justifier son avantage même si c’est Belle qui flirte avec la lucarne sur coup franc dès le retour des vestiaires effectué, tout comme d’ailleurs Brouckaert quelques minutes plus tard. La Calamine essaie encore par l’entremise de Legenvre et Smits. destrain à la retourne n’échoue pas loin ! Pas en grande forme, l’arbitre oublie une faute de main de Meessen alors qu’il avait accordé auparavant quelques coups francs… dans le mauvais sens.

Quatorze pour Destrain !

Un mauvais contrôle de Piéraert offre l’occasion unique à Legenvre d’égaliser à huit minutes du terme mais son envoi n’est pas assez puissant et permet à Gianquinto d’intervenir. Et c’est le moment que choisit Destrain pour expédier une demi-volée dans le but à la réception d’un corner de Brouckaert portant son total de buts à quatorze. La messe est dite surtout avec un Gianquinto stoppant son énième penalty – tiré par Hubert – accordé après une faute de main de Zanzan à une minute du terme. La deuxième fête tournaisienne pouvait commencer, en communion avec La Calamine qui l’avait bien méritée aussi…