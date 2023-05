Templeuve, une équipe soudée entre jeunes et anciennes

Emmeline Depret a troqué la peine visible sur son visage après la défaite à Satta contre un sourire radieux ! Celui-ci témoignait de sa joie de terminer cette saison sur une belle récompense. "C’est une victoire d’équipe ! , soulignait d’abord la meneuse. Une fois qualifié en play-off, on devait les prester à fond. Maintenant, se retrouver en R2 est la cerise sur le gâteau. Après le précédent match, le moral était assez bas. Cette fois, on a décidé de tout donner en étant solidaires pour prendre le dessus sur Péronnes. On savait qu’à six ça n’allait pas être évident. Le coach a pris les temps morts aux bons moments. Il a trouvé les solutions qu’il nous fallait. Nous nous sommes appuyées sur nos intérieures qui ont inscrit toutes leurs tentatives." En tant que principale concernée par cette adaptation, Justine Meurisse détaillait l’état d’esprit qui a permis à sa formation de sortir vainqueure. "On ne s’attendait pas à gagner mais on a tout fait pour s’emparer de la victoire. Nous nous encouragions sans jamais désespérer. Il est vrai que Coralie et moi avons essayé d’aider au maximum l’équipe. On a réussi à trouver les espaces pour marquer. Les anciennes sont là pour nous guider et le mélange de génération est bénéfique pour le groupe." La communion entre les aînées et les plus jeunes s’est prolongée de longs instants après la rencontre. L’adaptation des recrues comme les Meurisse ou Pecquereau s’est parfaitement déroulée pour leur première saison sous les couleurs templeuvoises.