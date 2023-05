Promu en D3, Flénu permet à Ellezelles de croire toujours à la P2

Une bonne nouvelle qui ne fait que des heureux ! Ainsi, le tour final de P2 n’envoie pas une mais bien deux équipes en P1. Du tournoi triangulaire dont on a joué, ce dimanche, la deuxième journée, Naast et Jemappes savent déjà qu’ils seront promus puisque tous deux vainqueurs de Jumet. La "finale" du prochain week-end entre les deux équipes se jouera dès lors pour du beurre.

De la P3 vers la P2, s’ajoute un cinquième montant. Et il pourrait bien se nommer Ellezelles qui, ce dimanche, a eu le bon goût de s’imposer face à la JS Solrezienne dans l’un des deux duels des battus de la deuxième journée. Notté s’est chargé de lancer les Bleus vers la qualification, Neukermance a mis les siens à l’abri et Vanderoost a bouclé l’affaire dans les arrêts de jeu pour un 3-0 sans discussion et marqué par l’exclusion du gardien visiteur à la 43e. Voilà donc un succès qui permet aux Ellezellois d’Yves Moreau de continuer à rêver à une accession dans l’antichambre de l’élite où ils rejoindraient alors la Squadra Mouscron et Harchies-Bernissart, déjà promus via ce tour final. Pour cela, il manque une victoire qui devra tomber ce prochain week-end contre Marcinelle, à domicile.

Isières B passe, Rumes trépasse

De la P4 vers la P3, le tour final envoyait automatiquement trois équipes. Avec la victoire de Flénu, c’est passé à quatre, de sorte que les demi-finalistes – Estaimbourg B, Baudour, Baulet et Bracquegnies B – sont tous promus, même les battus. On continuera à jouer le prochain week-end afin de désigner un cinquième montant, et même un sixième, car on annonce l’arrêt de la RAAL B alors que les Francs Borains pourraient, vu la montée en N1, scratcher leur équipe B, promue en P2, pour s’aligner en championnat de U23. Ça ferait faire les affaires d’Isières B, vainqueur 1-3 à Hensies B ce week-end grâce aux buts de Nachtergale, Terache et Laloy. Par contre, si montant en plus il y a, ce ne sera pas Rumes qui a perdu 1-4 face au CF Charleroi, et ce malgré l’ouverture du score dès la 3e par Ogé mais le réveil carolo a été sans pitié même si les deux dernières roses ont été plantées au-delà de la 90e.