Nathan Quoirez: "Il fallait effacer l’énorme désillusion de l’an passé"

Avec un Clément Croquet qui a une nouvelle fois montré que la Superligue est peut-être trop petite pour lui et au-delà des éternels Alex Grman et Rosty Naumchyk, Nathan Quoirez a encore prouvé cette saison qu’il constituait l’une des plus belles trouvailles de Mouscron de ces dernières années. Et ce samedi, face à Malines, on l’a trouvé encore un peu plus hargneux que d’habitude, se jetant dans l’eau avec envie, en sortant avec conviction, serrant fort le poing à chaque rose plantée par les siens, étant le premier à applaudir et encourager quand il se reposait sur le banc. Une attitude de guerrier ! "Et elle se justifiait par le fait que je ne voulais pas laisser passer cette chance de décrocher un titre de champion. Pas après ce qu’on a vécu la saison passée face à ce même adversaire ! On avait un œuf à peler avec ces Malinois qui nous avait privés du titre il y a douze mois de cela. Clairement, il y avait un gros sentiment de revanche. On se devait de rectifier le tir et d’effacer cette énorme désillusion de l’an dernier. Et le faire devant nos supporters, c’était l’idéal ! Très honnêtement, on ne pouvait rêver de plus beau scénario."