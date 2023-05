Très puissants à l’envoi, les Flandriens exploitent pleinement le vent favorable au tamis et mettent Dubart en difficulté. S’ils ne parviennent pas à décrocher Celles, les visiteurs rejoignent le vestiaire en menant 4-7. Les Rouge et Bleu reprennent bien et font rapidement 7-7, mais Wieze reprend encore deux jeux d’avance. Et ce n’est qu’à 10-9 que les joueurs locaux prennent le leadership. Pour ne plus le lâcher ! "Leurs quatre jeunes ont mis nos frappeurs en difficulé, expliquait Yves Willaert après la lutte. L’expérience des Dubart, Degransart et Monniez a toutefois fait la différence. Je tiens à pointer la belle lutte de Seb Monniez qui a répondu à la frappe et au tamis. Le groupe vit de mieux en mieux et ça s’est ressenti lorsqu’il était mené. Il était primordial de prendre deux points à domicile face à un futur pensionnaire du Top 4 de la série."

Ollignies – Blicquy 13-9

Les locaux se montrent plus adroits, et donc supérieurs, durant le premier acte. L’armure est sifflée à 7-3, mais les dégâts auraient pu être plus importants pour les Leuzois, si leurs hôtes n’avaient pas gaspillé deux jeux au tamis. En seconde armure, les visiteurs reprennent des couleurs et font jeu égal avec Ollignies. Plus malins dans les petits coups, Corentin Szlapa et les siens réduisent l’écart jeu après jeu. À 10-9, les Verts ont l’occasion de recoller, mais le jeu leur échappe. Et avec lui, leur espoir de victoire. "C’est une défaite très frustrante, soufflait Szlapa. Nous commettons trop d’erreurs dans les jeux importants. Parfois en raison d’un manque d’expérience, parfois aussi par manque de chance. Du coup, la confiance nous quitte. Nous enchaînons deux défaites contre des équipes qui, comme nous, visent le maintien. Nous sommes à présent obligés de prendre des points contre Wieze et Celles, nos deux prochains adversaires, pour éviter que le trou ne se creuse trop rapidement." Dans le camp des vainqueurs, l’heure était évidemment à la satisfaction. "Nous visions les deux points, admet Olivier Cauchie. Je suis content de la lutte. On a évolué en groupe et on n’a pas paniqué lorsque Blicquy revenait à notre hauteur."

Vaudignies – Villers 2000 9-13

Trop irréguliers à la frappe et au tamis, les locaux ont été menés toute la lutte durant. Ces derniers pensaient pouvoir enfin prendre le commandement à 9-9, mais il n’en fut rien. La perte de ce jeu important leur coupa les jambes et c’est méritoirement que Villers repartait avec deux unités importantes dans la course au maintien. "Les gars sont déçus, explique P. Dubois, délégué de Vaudignies. Je ne peux pas dire que les visiteurs étaient meilleurs mais ils étaient plus réguliers. Cette régularité nous fait défaut depuis le début du championnat et, même si nous n’en sommes qu’au début, il faudra vite corriger le tir. Cette lutte était importante. Il ne faudra pas se louper lors de la réception d’Ollignies, la semaine prochaine."