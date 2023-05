N2: première et lourde défaite pour Œudeghien

Œudeghien restait sur quatre victoires en autant de luttes, dont deux nettes à la maison face à Bassilly et Ninove. En déplacement, ça avait été un peu plus compliqué mais c’était passé à Genappe et à Brussegem. Le troisième match hors de leurs bases a été fatal aux Frasnois qui sont apparus impuissants sur le ballodrome de Kastel. La défaite 13-5 en témoigne ! "Un off-day complet de l’équipe, commentait Éric Bremeels. Surtout en première mi-temps car c’est là qu’on rate le point alors qu’on menait 3-4. On n’a pas répondu présent aux moments où il le fallait. Dans les petits coups, on n’y était pas ! On a perdu trop de jeux sur de bêtes erreurs. Kastel en a profité en ayant aussi énormément de réussite mais il faut savoir la provoquer, elle ne vient pas non plus par hasard. C’est ce qui explique les trois points en sa faveur ! On avait osé espérer ne pas rentrer bredouille même si on savait que ce ne serait pas simple. Ce n’est pas le cas, ce qui n’est pas non plus une catastrophe car on a réussi jusqu’ici un bon début de saison en prenant des points là où on ne pensait pas en prendre. On verra le prochain week-end la façon dont on se relèvera de ce premier contretemps avec, pour commencer, la réception de Sirault qui vient de mettre 13-4 à Grimminge. Un leader en super forme qui cogne sur tout: fameux test ! Puis, on ira à Saint-Servais. Il faudra bien se remobiliser et repartir sur de bonnes bases", concluait le capitaine d’Œudeghien.