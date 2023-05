N1: Thieulain aime faire la fête à ses voisins !

Becq a reçu son Gant d’Or

L’autre seule équipe qui n’a pas encore gagné, c’est Tourpes, ce qui n’empêchait pas le promu de qualifier ses cinq premières luttes de réussies, car toutes auréolées du point malgré des adversaires coriaces tels que Kerksken, Acoz, Maubeuge et Mont-Gauthier. Mais il n’y a pas eu de passe de six pour les Tourpiers qui ont trouvé nettement plus forts qu’eux ce dimanche. À domicile, Thieulain a en effet tancé son voisin avec un derby leuzois qui a tourné court. Si les Bleus tenaient la distance jusqu’à 3-2, la suite était moins glorieuse, les Jaunes menant 7-2 à l’armure et continuant son travail de sape pour s’en aller à 11-2, puis conclure à 13-3 ! Comme on dit, du travail très bien fait pour des Canaris qui n’auront même pas donné l’impression de forcer ! "On a pourtant eu du mal à se mettre en jambes, à trouver nos repères, mais, une fois en route, on a bien plus déroulé, constatait Nicolas Becq pour qui la prise des trois points en jeu n’est pas anodine. C’est important car on voit que depuis le début de saison, Kerksken réalise des cartons. On voulait surtout la victoire mais si la possibilité de prendre trois points se présentait, on voulait la saisir."

Encore fallait-il prendre Tourpes au sérieux ! "On avait vu les résultats du voisin. On a réussi là où Kerksken, Maubeuge, Acoz ont échoué ! C’est la preuve qu’après la victoire de la semaine passée contre Isières, on a trouvé notre rythme après une période de rodage due à l’intégration de Dimitri Dupont." Ce qui s’est fait via une adaptation tactique, celle de faire passer Tanguy Metayer au petit milieu, Dimitri se sentant manifestement plus à l’aise au grand milieu. "Un changement qui ne pose pas de souci car Tanguy est si fort depuis le début de saison qu’il peut évoluer n’importe où, précisait le foncier de Thieulain qui, avant le derby, a reçu son Gant d’Or, récompense de sa magnifique saison 2022. Ça y est, le trophée, je l’ai, c’est du concret même si ça ne change rien car j’ai soif de victoires et je continuerai à tout donner pour regagner le titre de champion de Belgique puisque, pour la Coupe, c’est malheureusement cuit." Il est inutile de rappeler l’élimination précoce des œuvres de Kerksken où Thieulain se rendra ce prochain dimanche. Il y aura assurément du spectacle sur le ballodrome des Willaert, Brassart et compagnie. Le lendemain, soit le lundi de Pentecôte, Thieulain sera la formation dite "bye".

Clément joue au parrain

Pour Tourpes, ce sera repos le dimanche mais Ogy du lundi, pour un nouveau derby. Peut-être l’occasion d’engranger le premier tant espéré après les six premières luttes qui ont marqué le retour en N1 et qui constituent une réussite malgré la lourde défaite à Thieulain ! "On s’en doutait un peu car, dans tous les secteurs de jeu, Thieulain est bien plus costaud, avouait Loïc Clément. On voulait prendre le plus de jeux possible… C’est seulement trois ! On pouvait difficilement faire mieux contre le vent, avec des frappeurs comme Becq, Metayer, Dupont en face ! Pour la première fois de cette saison, on ne prend pas de point. C’est dommage mais j’ai moins de regrets de rentrer d’ici avec un zéro pointé que d’être revenu de Mont-Gauthier ou, pire encore, de Wieze avec des défaites si étriquées (NDLR: 13-12 les deux fois) . Lors de ces deux luttes, on aurait dû pouvoir faire mieux", concluait le foncier de Tourpes qui se sera consolé à l’issue du derby avec la demande de l’une de ses quatre sœurs pour devenir le parrain de son futur enfant. De quoi, assurément, faire oublier une défaite, aussi lourde soit-elle !