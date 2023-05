Luigi Nasca, un entraîneur aux anges: "Bravo à tous mes gamins !"

Un des éléments qui explique à coup sûr la fin de saison et l’apothéose finale, c’est la communication made in Luigi Nasca. Que vous ayez trois, quinze, trente-deux ou septante ans, vous êtes un gamin ! "Je les félicite pour tout ce qu’ils ont fait ! Tout a été mis en œuvre pour atteindre le tour final et quand on y est allé, on a accordé énormément d’importance à la récupération. Merci à Louis, Axel, Quentin, Fred les kinés. Certains se demandaient l’intérêt des bains froids, ils connaissent maintenant la réponse. On s’est arrangé pour ne pas laisser place au hasard. Merci à la direction qui a fait tous les efforts que j’ai demandés, elle en est récompensée. Je suis vraiment content pour Tournai qui mérite une équipe en D2 et même un échelon au-dessus mais c’est une autre histoire. Merci à tout le monde ! La Calamine est venue pour jouer et comme on l’a fait à Habay-la-Neuve, on a su profiter de nos occasions. Premier du tour final, ça veut quand même dire quelque chose !"