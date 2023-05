Les Templeuvoises arrachent la montée en régionale 2

Preuve que Templeuve ne partait pas favori de son dernier match des play-off, ses supporters s’étant déplacés à Péronnes étaient plus rares que le samedi précédent… Toutefois, le noyau de l’Essor restait confiant en ses chances malgré que les joueuses d’Alex De Witte n’étaient qu’à six sur la feuille de match !

Templeuve rentrait bien dans son match en récupérant de nombreux ballons et se distinguait via son taux de réussite aux shoots en début de partie. Peu à son aise, Péronnes accusait alors un retard surprenant de 11 points à la fin du premier quart-temps (8-19). Pour répondre, les Péronnaises utilisaient les mêmes ingrédients que lors du duel de mercredi à Satta… Pour leur cinquième confrontation face aux Canaris cette saison, les joueuses templeuvoises anticipaient tant bien que mal la manière adverse de jouer afin de rester devant. Seule Luana Pacella demeurait intenable en multipliant les percées jusqu’à l’anneau. Et si les Bleues étaient devant à la mi-temps, la rencontre décisive était relancée (25-29).

Après avoir repris leurs forces, les Templeuvoises gardaient la même cadence afin de préserver le lead. Pressing serré, jeu physique, solides infiltrations dans la raquette étaient leurs garde-fous pour ne pas céder face aux vagues jaunes. Accusant toujours un score de moins 6 à l’entame du dernier quart, Péronnes ne baissait pas les bras et ses assauts devenaient de plus en plus oppressants. Les Binchoises inscrivaient 10 points d’affilée et passaient devant à cinq minutes du terme (51-47). Alex De Witte décidait d’enchaîner les mises en place tactiques en prenant beaucoup de temps morts pour casser la dynamique locale. La stratégie était payante, ses filles retrouvant un second souffle pour cadenasser leur défense et se montrer adroites devant. Les visiteuses repassaient devant, de sorte que l’urgence changeait de camp ! Les Templeuvoises se contentaient de conserver le ballon au maximum. La panique dans les troupes péronnaises les poussait à commettre de très nombreuses fautes punies par des lancers francs transformés. Au buzzer final, Templeuve laissait exploser sa joie pour fêter son accession en R2 au bout d’un véritable parcours du combattant.