Une fois de plus, les joueurs locaux ont démontré tout leur potentiel offensif face à une formation boraine bien plus expérimentée mais à bout de souffle. Motivés plus que jamais devant leurs nombreux supporters, les élèves de Steve Roussel ont pris le match à bras-le-corps pour ne laisser que les miettes à leurs adversaires.

Delloye et Glorieux mettaient les leurs sur le velours à l’issue d’une première période convaincante qui ne laissait aucun doute sur l’issue finale. Après le repos, un autogoal scellait le sort des Borains et c’est finalement sur un superbe but de Saintléger que se clôturait le festival local. Grâce à ce nouveau succès, Estaimbourg B remonte en P3 pour le plus grand bonheur du coach. "On a réalisé un tour final incroyable avec ces quatre victoires. Lorsqu’on s’est qualifié pour ce tour final, on s’était dit qu’on y allait pour le gagner. Notre motivation était énorme et quand on voit la maîtrise affichée par tous ces jeunes, c’est vraiment magnifique. Il y a sept ans, lorsqu’on est descendu en P4, je m’étais alors promis de remonter avec ce groupe. Chose faite à présent, et je suis très fier d’eux. Si on m’avait dit ça il y a dix mois, jamais je ne l’aurais cru."

Désormais en P3, Steve peut préparer l’avenir avec sérénité. "Il faut rester humble. On sait qu’on va devoir s’adapter à la P3 où on rencontrera des équipes plus physiques et aussi plus expérimentées qu’en P4. Mais cette montée, c’est surtout une bonne chose pour le club car il n’y aura plus qu’une division d’écart entre les deux équipes premières", conclut le coach estaimbourgeois qui a toujours su garder sa confiance envers ses jeunes qui lui ont bien rendu en ce dimanche de fête.

À 25 ans seulement, le capitaine Florian Van den Bosch fait déjà figure d’ancien. Resté fidèle au club depuis de nombreuses années, il savoure ce moment de bonheur. "J’étais déjà da ns l’équipe quand elle est descendue ! On a connu quelques moments difficiles où il a fallu se reconstruire mais cette saison, on a senti qu’il y avait un beau coup à jouer. On a pu compter sur un large noyau et collectivement, on était plus fort. Le tour final, avec ces quatre matches, c’est très long mais grâce à cette dernière victoire, on est récompensé de tous nos efforts. C’est l’apothéose pour tout le club et pour tous les jeunes qui vont pouvoir poursuivre leur progression en P3. On va devoir s’acclimater au plus vite mais quand je vois la qualité du groupe, je pense que ça devrait bien se passer." Bravo aux Estaimbourgeois et à cette talentueuse équipe qui a mis en avant le beau jeu offensif durant toute la saison. Le foot comme on l’aime en sort grandi !