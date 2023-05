Juniors: le grand numéro de Milan Donie sur le parcours béclersien

Une heure après l’arrivée des cadets, les juniors étaient un peu moins nombreux à Béclers pour disputer la deuxième épreuve de l’après-midi. Après quelques hectomètres derrière la voiture du commissaire de course, le départ réel permettait immédiatement à la première échappée de se dessiner. D’entrée, un groupe de cinq hommes se détachait, parmi eux un seul représentant de l’équipe Wanty, Bastien Barrez, mais aussi les remuants Stan Van Grieken et Antoine Jamin. Sur un parcours assez usant, Barrez était le premier à baisser les armes, bientôt imité d’Arthur Clauw alors que, derrière, Milan Donie faisait le bon pour revenir sur les trois échappés. Le Courtraisien, qui a intégré la filière AG2R afin de participer à quelques belles épreuves du calendrier UCI, laissait une grosse impression et s’isolait dans le dernier tour pour aller chercher le deuxième bouquet de sa saison. "Quand je suis sorti du peloton, j’ai senti que j’avais plus de jus que les autres favoris mais nous étions encore très loin de l’arrivée. Quand le Français Defontaine a lâché, nous n’étions plus que trois devant mais la collaboration était parfaite. J’ai alors pu faire parler mes qualités de grimpeur pour épuiser mes deux compagnons d’échappée, expliquait celui qui s’entraîne régulièrement dans nos Collines et qui a beaucoup apprécié le parcours de Béclers. C’était plus fatigant que prévu mais avec une belle arrivée qui m’a donné envie de me surpasser. J’espère désormais être repris pour la Classique des Alpes et le Tour de Valromey, deux épreuves qui me tiennent particulièrement à cœur."