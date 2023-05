Gabo Gallovich: "Si fier de mes garçons"

Long comme le bras, son palmarès n’a d’égal que sa sympathie, sa gentillesse et sa disponibilité ! Un grand homme avant d’être un grand entraîneur ! À l’issue de sa victoire sur les Malinois, Gabo ne s’en cachait pas, il a savouré ! "J’ai pris du plaisir. Ce duel, ce n’était d’ailleurs que du plaisir ! Je suis si fier de mes gars qui ont bien bossé durant toute l’année et ont conclu les choses de la plus belle des manières lors de cette finale de play-off. Espérons que, la semaine prochaine, on soit dans le même état euphorique à l’issue de la finale de Coupe de Belgique face à La Louvière qui, pour rappel, est encore aujourd’hui l’unique adversaire à nous avoir accrochés cette saison !"

Peut-être le seul moment de la saison où Mouscron a semblé se poser des questions ! "Il n’y a pas eu de doute dans nos têtes mais avec ce match nul, on s’est rappelé que tout excès de confiance se paie à un moment ou l’autre en polo. Il faut avoir de l’assurance, c’est très important lorsqu’on a des ambitions, mais il faut savoir rester tout le temps vigilant… Et ce jour-là, chez les Loups, on l’a joué sans doute un peu trop facile et on a bien failli le payer par un revers. On s’en est sorti avec un match nul, ce qui a sonné comme une petite alerte qu’à chaque match, il fallait donner le meilleur de nous."

Gabo Gallovich, en 14 ans de coaching, c’est une armoire à trophées à lui tout seul: avec celui décroché ce samedi, ce sont sept titres de champions, quatre Coupes de Belgique – en attendant la cinquième ? – et trois fois la Supercoupe… "Des résultats qui n’auraient jamais été envisageables et possibles sans le travail d’équipe des gens qui m’ont bien épaulé ! Pavol Dinzik, Arnaud Verzele, Stéphane Renard et Micka Callens, sans oublier un Patrice Dekimpe avec qui tout a commencé. On ne savait pas où on allait. Mais un premier titre est arrivé et le reste a suivi… On a su garder quelque chose de sérieux en amenant des gamins en équipe fanion. Samy Labreg, Valentin Roussel, Julien Reinquin: je les ai eus en… minimes ; fou, le chemin parcouru ensemble ! Ça, c’est une fierté !"