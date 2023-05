Edouard Claisse gagne à Béclers et évacue ses frustrations

En tête, les régionaux se frottent sans complexe à une solide opposition composée de Flandriens et du club luxembourgeois de Dippach mais aussi de quelques Français. Ils sont encore une bonne vingtaine à prétendre à une place sur le podium quand Édouard Claisse prend les choses en main et arrive à s’isoler aux commandes de l’épreuve.

Le citoyen de Vaudignies réalise un superbe effort en solitaire et il accomplit alors les deux derniers tours à un train d’enfer pour décrocher son sixième succès de cette saison. "On peut dire que je me suis rassuré, deux jours après avoir été assez frustré au championnat FCWB à Escanaffles où j’avais une étiquette de favori sur le dos et tout un peloton ligué contre moi. Déçu par ce championnat, j’ai voulu savoir où j’en étais avant de participer au Ronde de dimanche où j’avais également l’ambition de briller. D’ailleurs, en vue de ce rendez-vous, afin de garder un maximum d’énergie, je n’ai attaqué qu’à deux tours de l’arrivée, tactique qui s’avère finalement payante."

Derrière notre régional, seul Flavio Astolfi a tenté d’inquiéter Claisse. Jeune Italien domicilié au Luxembourg, il ne regrettait absolument pas son long déplacement en terrain tournaisien: "Le circuit est superbe et rappelle un peu les parcours du Grand-Duché. Je pourrais me montrer déçu d’avoir raté une belle occasion mais le vainqueur était vraiment fort et mérite sa victoire."

On appréciera encore les bonnes prestations d’ensemble de nos coureurs régionaux. Seul Hugo Percque a empêché le Mouscronnois Arthur Vanassche de monter sur le podium alors que Robin Schirrmeister se rassure, prenant une belle huitième place. "En tout cas, c’est toujours plus gai de rouler sur un parcours comme celui-ci. Hélas, il m’a manqué un peu de jus pour accompagner les tout meilleurs dans la finale."

Un peu plus loin, on retrouve aussi Sacha Amorison, Omer Leclercq, mais aussi l’Havinnois Hugo Decroos qui, pour sa première saison dans la catégorie, se sera vu attribuer le prix du meilleur Tournaisien. "C’est déjà bien de terminer une telle épreuve, car le niveau était relevé. J’avais encore un peu de fatigue dans les jambes après la course de jeudi, mais j’ai tout donné sur un tracé que je connais car je m’y entraîne souvent. Je suis persuadé que je vais poursuivre ma progression et pouvoir faire mieux encore lors de la deuxième partie de saison."