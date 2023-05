La Coupe et un nouveau derby pour Thieulain

Le week-end sera divisé en deux parties. Samedi, place au deuxième tour de la Coupe de Belgique. Il n’y a plus que quatre clubs de la région qui sont concernés. Ogy se déplacera à Clermont dans l’optique de se qualifier et de continuer à engranger de la confiance. Isières sera aussi favori de sa confrontation contre Planois. Ce ne sera par contre pas le cas de Vaudignies et Celles, pensionnaires de N3, qui affronteront des adversaires de calibre plus relevé qu’eux. Du moins sur papier. Ce sera la N2 de Kastel pour le premier nommé. Défi encore un peu plus dur pour les troupes d’Yves Willaert qui se déplacent à Mont-Gauthier. À une époque, la petite équipe accueillait…