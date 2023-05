Un week-end compliqué à Ostricourt pour Delbauf et VDK

Mattéo doit se faire respecter

Le sentiment était un peu le même dans le chef du Kainois. "Les chronos se déroulent sous la pluie, ce qui me convient bien. Je termine douzième de ma série". Lors des différentes manches qualificatives, le jeune pilote est passé par toutes les émotions. "Les deux premières ne sont pas bonnes. J’hésite à doubler et je finis par être poussé vers la boue. C’est difficile de rouler et je me fais dépasser. Je termine 20e à chaque fois. La troisième manche se déroule sur le sec et je parviens à maintenir la 11e place même si mon kart ne répond pas parfaitement dans les virages. La 4e a été très difficile. Je me fais balancer de tous les côtés. On me casse même une bougie. Je termine 19e avec cinq secondes de pénalité. Enfin, dans la dernière, rien ne va. Je subis un bris de chaîne après trois tours. Je suis obligé d’abandonner".

Les résultats sont forcément insuffisants pour rejoindre la finale A. Mattéo Van de Kerchove part même 27e de la course B. "Ma pire place depuis que je fais du karting… C’est donc ultra-motivé que je prends le départ. Après un tour, j’ai déjà passé 7 concurrents. J’en double encore quatre lors du second. Je termine finalement neuvième. Mas ce week-end me laisse un goût amer. Ce fut une course particulièrement violente. J’ai eu beaucoup de dégâts sur le kart. Je vais donc devoir me montrer plus agressif pour me faire plus respecter sur la piste". L’adolescent a un bon mois et demi pour progresser avant la 3e manche prévue à Genk en juillet.