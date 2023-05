Julie Billet tourne la page de sa vie de joueuse

Terminer sur une relégation est décevant mais c’est la fierté qui prime quand Julie regarde dans le rétroviseur. "J’ai énormément travaillé pour avoir ce parcours. J’ai sacrifié beaucoup pour le basket. Je me suis concentré sur le sport et sur mes études d’éducation physique en mettant de côté les sorties, etc." Ces efforts ont payé puisque la meneuse a intégré les plus belles équipes du Royaume. Passée par Courtrai, Gand et Roulers, la Hurlue a même été championne de Belgique en 2008 avec Waregem. "Atteindre la plus haute marche du basket féminin en Belgique est mon plus grand souvenir". Nourrie par ces aventures, Julie Billet est ensuite retournée à ses premiers amours en revenant au Tremplin pour plus de 10 saisons. Malgré sa retraite sportive, la Hurlue continuera de fréquenter la salle de l’Institut. "Je vais reprendre une équipe en tant que coach mais je ne sais pas encore laquelle. J’ai deux enfants qui jouent au club donc j’ai encore de belles années à suivre le Tremplin."

Quant à l’avenir de l’équipe féminine, la quadragénaire est optimiste au vu des qualités. "L’équipe n’est pas mauvaise. On verra si cela suffira pour remonter car des équipes d’anciennes joueuses émergent souvent par surprise en P2. Ce noyau doit essayer de remonter en P1 dans un avenir proche. Il y a des filles de qualité dans le groupe donc c’est envisageable. Je continuerai à les suivre quand je serai disponible." Il faudra trouver les bonnes occasions pour cela car cette maman de trois enfants n’aura pas le temps de s’ennuyer. Julie Billet n’a pas encore définie quelle sera son implication dans la gestion du Tremplin mais son club formateur sait qu’il pourra compter sur elle pour amener sa contribution en toute discrétion, comme elle l’a fait durant 40 ans sur les parquets.