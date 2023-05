Interclubs: les Peupliers font de l'ombre à Mouscron

Cette saison, la Wallonie picarde recense quatre équipes engagées dans les séries nationales d’interclubs. Et elles ont toutes les quatre l’air décidées à assurer le spectacle ! En nationale 2, Vaulx a déjà quasiment composté son ticket pour le tour final de septembre en venant très facilement à bout de Waterloo ce jeudi (0-9). Par contre, en nationale 4, le suspense bat son plein. Vainqueurs de Chapelle sur le fil du rasoir, les Athois du RTC peuvent eux aussi entrevoir une qualification rapide. Constat qui valait aussi pour le TC Mouscron jusqu’à ce jeudi, moment choisi par les Peupliers pour venir déposer quelques grains de sable dans l’engrenage. "Nous nous y attendions, avoue Théo Liagre, quatrième joueur chez les Hurlus. Jacques Gley, Christophe Lebrun et moi-même avons tous trois joué au ein du club de l’Abbaye par le passé. Nous en sommes partis en très bons termes, mais nous savions que notre ancien matricule aurait envie de venir chez nous pour frapper un très grand coup. En plus, les Athois ont pu compter sur leurs renforts français, occupés les dimanches par les interclubs dans l’Hexagone, mais tout à fait libres en ce jeudi de l’Ascension. Ainsi, la présence de Julien Obry (NDLR: un ex-250e à l’ATP) nous a particulièrement été préjudiciable. Quel joueur ! Ce n’est pas tous les jours qu’un Jacques Gley perd 6-1 6-3..."