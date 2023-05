Il est l’heure pour Mouscron de récupérer sa couronne de roi du water-polo belge…

Un an après avoir laissé le titre de champion de Belgique aux Pirates malinois, les Dauphins sont avides de revanche et veulent ainsi à tout prix récupérer leur bien. Pour cela, il y a deux possibilités: battre Malines ou le contraindre au partage ! Deux possibilités sur trois avec l’avantage – né du fait d’avoir fini la phase classique en tête ! – de se produire à domicile, inutile de préciser que le RDM part avec une sacrée belle longueur d’avance. "Mais, sur un match, tout restant possible", comme nous le répète si bien depuis le début des play-off Gabo Gallovich, un revers, même à la maison, même dans un bassin où les Hurlus n’ont plus perdu depuis la saison 2018-2019 et même devant un public très nombreux, n’est jamais à exclure ! Ce serait le seul et unique de la saison mais il serait fatal. Bien que pour l’instant en tête avec une avance de trois points, Mouscron verrait Malines revenir à sa hauteur et prendre sur le gong le dessus, le résultat de la confrontation directe en play-off prenant le pas sur tout le reste. Y compris le statut de leader au terme de la phase régulière ! Y compris le double affrontement de cette dernière entre les deux protagonistes ! Deux duels qui avaient tourné en faveur de nos Hurlus: 19-9 à l’aller et 12-20 au retour.

En apothéose pour Gabo ?

Deux succès qui font pencher la balance encore un peu plus du côté mouscronnois une semaine après une victoire facile 19-7 face à Courtrai dans le cadre de la quatrième journée des play-off. Victoire succédant à deux autres: 8-6 face à Anvers et 17-5 contre La Louvière ! C’est dire si les Dauphins n’ont jamais réellement vacillé au cours d’une seconde partie de saison qui peut se conclure en apothéose, à la finale de championnat de ce samedi succédant la finale de la Coupe. Un doublé envisageable qui aurait le bon goût, s’il se réalise, de permettre à Gabo Gallovich de conclure son mandat de coach sur la plus belle des notes qu’il mérite amplement.

Les feux sont au vert…

L’acte 1 de ce scénario idéal se passe donc face à un Malines qui n’a rien à perdre et c’est peut-être là que vient le piège du match de ce samedi. "Malines est la deuxième meilleure équipe aussi bien de la phase régulière que des play-off, rappelle le président Anthony Thues. Elle a la deuxième meilleure attaque avec ses 263 buts inscrits en 18 matches. Elle est emmenée par de bons joueurs comme Claes, Dulin, Publie et Verschuren. Elle a en outre un titre à défendre. Et dans un duel aussi important, tout reste possible car l’état d’esprit est différent, chaque joueur étant archimotivé. Si Mouscron ne joue pas à son niveau ou connaît un off-day collectif, Malines en profitera."

En bon président, Anthony n’oublie pas de contrebalancer avec les points forts de son équipe. "Les voyants sont malgré tout au vert ! On possède la meilleure attaque et la meilleure défense, que ce soit en phase régulière qu’en play-off. On a gagné la double confrontation du championnat. On n’a plus perdu à domicile depuis un très long bail ! On a l’expérience des matches à gros enjeu. On jouera devant un incroyable public et on forme une équipe de copains ; ne dit-on pas que l’union fait la force ? On doit espérer une issue favorable tout en se prémunissant de tout excès de confiance." Car, c’est sûr, il ne faut jamais vendre la peau de l’ours malinois avant de l’avoir tué !