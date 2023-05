Estaimbourg B y est presque

Alors que le tournoi triangulaire des P2 se poursuivra avec le deuxième match, opposant Naast à Jumet, qui a été vaincu 0-1 par Jemappes jeudi, et que bien des regards seront tournés vers la province de Liège où Flénu, le représentant hennuyer à l’interprovincial, jouera pour la montée en D3 ACFF, on sera essentiellement attentif ce dimanche après-midi à Estaimbourg B pour le compte de notre Wapi. Seule rescapée de la troisième journée du tour final des P4, l’équipe de Steve Roussel s’assurera de la montée au troisième échelon provincial en cas de nouvelle victoire après celles déjà acquises face à Pâturages B, Jemappes B et Carolo Foot Charleroi.