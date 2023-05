Surdominant durant la saison régulière, ce qui lui a permis d’empocher le titre de champion de N3, Brunehaut avait fait de la montée à l’étage supérieur un objectif réel. Mais dans une double confrontation face à Mini 83 Bruxelles, les Jaunes et Noirs se sont loupés. Après avoir perdu 6-4 en déplacement, ils ont enchaîné par une nouvelle défaite à la maison 4-5. Avec une constante à chaque fois: le manque de finition dans leur chef.

Mais heureusement, une nouvelle chance est offerte aux Brunehaltois afin d’obtenir un accessit. Ce vendredi, ils se déplaceront au Futsal Club Mechelen, une équipe qui a aussi remporté sa série de N3. On la décrit comme un bloc bas, très fort défensivement et qui peut compter sur quelques individualités. Toutefois, il faudra vite briser la muraille, histoire de prendre au plus vite la confiance face aux cages. Cela permettrait de prendre un avantage non-négligeable avant le retour prévu à Estaimpuis.

La saison devient longue pour le MFC. Mais vu le superbe niveau de jeu affiché tout au long de l’année, ce serait tellement beau et mérité de la finir par une montée.