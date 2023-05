Un premier tournoi interscolaire qui en appelle d'autres au Tournai Rugby Club

La finalité de ces démonstrations est arrivée ce mercredi avec l’organisation d’un premier tournoi interscolaire au stade Jules Hossey. "Cinq écoles ont répondu à l’invitation. Il y avait Bara, la Madeleine, Don Bosco, le Collège de Tournai et Saint-André. Ce qui est top, c’est qu’on n’avait pas été dans les deux derniers établissements. Mais des étudiants ont entendu parler de l’événement et ont décidé de s’inscrire avec des copains. Au programme, chaque équipe joue quatre rencontres de 14 minutes en sept contre sept. L’équipe qui est sur le côté effectue un petit atelier sur le côté afin de découvrir toutes les facettes du rugby. C’est une franche réussite, d’autant que la météo est avec nous. L’objectif est désormais de toujours utiliser le mercredi avant l’ascension pour remettre sur pied le rendez-vous. Cela permettra aux différentes écoles de venir défendre leur titre ou essayer de le gagner. Cerise sur le gâteau, on a déjà reçu des demandes de fiches d’inscriptions. C’était forcément l’un des buts recherchés".

Pour le tournoi de 2024, le TRC pourra certainement compter sur la participation de Don Bosco. L’école avait effectivement ramené 14 joueurs pour cette première. "Je connais quelques joueurs du TRC, détaille Thibaut Guelton, professeur d’éducation physique. Ils m’avaient parlé de ce projet. Je fais déjà du rugby durant mes cours. Enfin, une version adaptée parce qu’on joue sur une cour en béton (sourire). Le club est venu faire une initiation pour près de 250 élèves. Avec les plus motivés, on est venu aujourd’hui. Le rugby est un sport que j’apprécie avec de belles valeurs. On voit tout le respect entre les équipes même si cela se rentre dedans. Les initiations sont de grandes qualités. C’est vraiment top". Voilà certainement le plus beau compliment pour Angèle et son équipe.