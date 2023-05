Tour final de P4: Estaimbourg à 90 minutes du bonheur, une déception immense à Rumes et Isières

Estaimbourg B – CT Charleroi 1-0

Face à une formation expérimentée, les jeunes locaux ont l’intelligence de proposer un jeu basé sur la circulation de balle. Après un premier quart d’heure de mise en route, Estaimbourg se crée de belles opportunités par Delloye et Bury que le gardien carolo se charge de détourner brillamment. Le repos est atteint sur un score nul et vierge flatté pour les visiteurs. À la reprise, Glorieux, très actif sur son flanc depuis l’entame du match, parvient à inscrire l’unique but de la rencontre. Charleroi joue son va-tout durant la dernière demi-heure mais sans réel danger pour le gardien local. Bravo aux hommes de Steve Roussel qui sont proches de l’accession à la division supérieure. "Depuis la première journée, on joue ce tour final sans complexe en se disant qu’on n’a rien à perdre. Il nous reste un match à gagner pour aller en P3, On aura la chance de jouer une nouvelle fois à domicile en espérant qu’on pourra encore compter sur nos nombreux supporters comme ce fut le cas ce dimanche." Rendez-vous donc dimanche en espérant que la fête soit belle pour les jeunes pousses d’Estaimbourg.

Isières B – Baudour 2-3

Avec deux buts inscrits par Nachtergaele en première période, tous les signaux étaient au vert pour les visités. Et pourtant, à la reprise, les cadeaux offerts à l’équipe de Baudour allaient tout gâcher. "On avait tout en main pour gagner ce match, surtout en première mi-temps où tout aurait dû être plié. Plus combatifs, nos adversaires ont profité des trois phases arrêtées offertes pour inscrire leurs trois buts. C’est vraiment désolant de perdre de cette manière, surtout après une telle première période", explique Teddy Mazurelle, le coach d’Isières B.

Rumes – Baulet 2-3

Après trente secondes de jeu, l’envoi de Charlet heurte la latte. Rumes est récompensé de son bon premier quart d’heure par un but de Lemoine, bien servi par Santy. Un cafouillage permet ensuite à Baulet d’égaliser. Les locaux reprennent l’avantage par Ogé sur penalty. À 2-1, on pense la cause entendue mais dans les dix dernières minutes, Baulet va mettre à profit la naïveté locale pour l’emporter. L’entraîneur Sébastien Dangleterre se montrait très déçu à l’issue du match: "Ce n’était pas évident face à cette équipe qui jouait essentiellement par de longs ballons. On a mené deux fois au score et à chaque fois, Baulet est parvenu à revenir grâce à leur combativité. Nous sommes très déçus après cette défaite dans ce tour final où on a donné énormément d’énergie."