Sven Noels piège Louka Matthys à Wodecq

Sur la ligne de départ, ce sont 74 coureurs qui sont engagés. Le premier tour est marqué par la crevaison de Maximilien Picoux et une lourde chute qui envoie quelques garçons au sol. L’épreuve se décante par l’arrière mais à trente bornes de l’arrivée, dix hommes parviennent à prendre les commandes. Parmi eux, on retrouve deux coureurs du Hainaut: Augustin De Graeve et Louka Matthys. Derrière, on comprend très vite qu’on se battra pour les places d’honneur. Dans le dernier tour, Louka Matthys montre qu’il est en grande forme et parvient à s’échapper en compagnie de Sven Noels. C’est ce dernier qui aura le dernier mot en s’imposant facilement au sprint. "C’est mon premier succès de la saison. J’ai hésité à venir mais l’organisateur, Jean-François Leroy, m’a convaincu en me disant que le parcours vaut le détour, ce que je confirme. C’était sélectif et je ne regrette pas d’avoir traversé une grande partie du pays du pour rejoindre Wodecq. La suite de la saison ? J’espère faire le mieux possible et aider mes équipiers à décrocher des victoires car je pense qu’il me sera difficile de faire aussi bien que les dix bouquets décrochés en 2022", commentait le citoyen de Dessel.

Deuxième, Louka Matthys pestait sur la ligne d’arrivée: "J’ai produit tous les efforts dans l’échappée et Noels n’a jamais pris un relais. L’essentiel reste malgré tout de constater que la forme est là. J’en suis à six podiums depuis le début de saison et je viens de prendre la sixième place au général du Tour de la Manche. Je suis pleinement heureux dans mon club français de Nogent mais décrocher enfin une victoire me permettrait certainement de me libérer de toute pression."

Dans les rangs régionaux, on appréciera la belle neuvième place d’Augustin De Graeve mais aussi le bon comportement de son équipier Robin Seynaeve qui revient progressivement à un bon niveau et s’est signalé à plusieurs reprises dans les échappées. Le Ploegsteertois Anthony Debuy, jeune papa depuis quelques semaines et qui reste sur de belles sorties en coupe de Belgique, intègre également le Top 20.