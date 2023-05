En déplacement chez les "Loups", les Ollignois n’ont pas fait dans le détail: 0-2, 1-2, 1-13 ! Appliqués au tamis et consistants à la frappe, Olivier Cauchie et les siens n’ont jamais été inquiétés par une équipe louvièroise qui a du souci à se faire. "L’équipe a fait preuve de régularité à la frappe et au tamis. En menant 1-7, nous visions évidemment la victoire totale, que nous remportons après une lutte aboutie. Voilà trois points très importants, d’autant plus que nous recevrons Blicquy ce dimanche."

Blicquy – Montroeul 4-13

Contrairement aux semaines précédentes, les locaux démarrent la lutte pied au plancher et font directement le trou à 3-0. Malheureusement pour eux, ce ne sera qu’un feu de paille. "Le score est sévère et ne reflète pas la physionomie du match, précise Corentin Szlapa. Montroeul était meilleur que nous, mais nous avons aussi joué de malchance dans tous les petits coups. Si elle n’est pas inquiétante, cette défaite sans prendre aucune unité fait mal. Nous méritions de prendre un point. De plus, cela nous met la pression pour notre déplacement à Ollignies, dimanche prochain. En cas de défaite, nous aurons du souci à nous faire."

Herdersem – Vaudignies 13-7

Les quatre jeux d’ouverture sont équilibrés et le marquoir indique logiquement 2-2. Alors qu’ils mènent tantôt 0-40, tantôt 15-40, les visiteurs laissent filer les deux jeux suivants. "Cela nous a fait mal au moral, analysait Ludo Vanhoverberghe. Nous nous retrouvons menés 4-2, alors que le score aurait dû être 2-4."

Plus précis dans les petits coups, les Flandriens rejoignent les vestiaires en menant 7-3. Le score montera à 8-5 et 11-5, avant que les visiteurs n’empochent une unité bien méritée. "Nous avons laissé passer notre chance en première armure. Nous manquions de cohésion à la frappe et de précision au tamis. Comme les autres régionaux, notre lutte dominicale sera très importante, puisque nous recevons Villers, que nous voulons distancer au classement !"