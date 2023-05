Les Templeuvoises calent face à leur public

À peine remises des émotions vécues lors de leur précédente confrontation, les deux équipes finalistes des play-off se retrouvaient déjà pour la revanche en cette veille d’Ascension. Péronnes arrivait à Templeuve le couteau entre les dents et procédait à des attaques à la recherche de shoots ouverts. Talentueuses dans ce domaine, les Binchoises annonçaient leurs intentions en plantant 5 shoots à 3 points dans le premier quart-temps. Templeuve résistait avec ses armes en allant chercher des fautes et en approvisionnant les joueuses démarquées dans le demi-cercle avec des assists parfaits. Péronnes semblait plus frais bien que Templeuve restait dans la course à l’issue du premier quart (18-21). L'Essor connaissait ensuite un manque de réussite dans ses tentatives offensives tandis que Péronnes gardait son agressivité pour s’éloigner au marquoir. Templeuve était contraint de renouveler l’exploit réalisé de la manche précédente pour rattraper les 12 points de retard à la mi-temps.

La belle samedi

La fatigue accumulée ces dernières semaines avait raison de l’ambition locale. Leurs efforts puisés dans le troisième quart n’étaient pas récompensés à cause d’un excès de maladresse sous l’anneau. Péronnes profitait des errements défensifs des Templeuvoises pour alourdir la marque au fil de la seconde mi-temps. La victoire visiteuse par 17 points ne souffrait d’aucune contestation.

Inès Recham savait que son équipe n’avait pas été à la hauteur de l’enjeu. "On manquait d’intensité ce qui leur a permis de marquer souvent face à notre zone. Il y a de la fatigue dans les jambes car nous enchainons les matchs. Nous voulions gagner mais c’était un jour sans." L’entraîneur Alex De Witte avouait sportivement la supériorité péronnaise. "Péronnes nous a imposé une grosse défense. Nous avons été plus laxistes qu’au premier match. Nous devrons inverser cette tendance samedi. Bravo à Péronnes qui nous a dominés dans tous les secteurs."